Wohneigentum Alfrēda apartamenti

Über den Komplex

Luxusapartments von "Alfreda". Entdecken Sie Nord-Paris selbst! Zwei Schritte vom historischen Zentrum von Riga entfernt haben wir eines der Objekte des UNESCO-Weltkulturerbes sorgfältig restauriert und ihn zu einem Luxusclubhaus gemacht. Jetzt können Sie die Elite-Wohnung in einer der gemütlichsten Ecken Nordeuropas kaufen, in der Stadt mit jahrhundertealter Geschichte und reichen kulturellen Traditionen. 36 prächtige Apartments mit kostenloser Planung mit Kaminen und Balkonen warten bereits auf die Eigentümer. Mit diesen Apartments können Sie die Idee von Schönheit und Komfort verwirklichen und jeden Designplan verwirklichen. Im Haus ist alles für Ihre Bequemlichkeit und Ihr ästhetisches Vergnügen vorgesehen. Auf den Straßen und Vierteln rund um das Haus "Alfreda" stehen Ihnen Geschäfte und Restaurants, Schönheitssalons und Sportzentren, Handels- und Unterhaltungsinstitutionen offen. In nur 10 Minuten vom historischen Zentrum des Hauses – Old Riga, in 5 Minuten – dem zentralen Stadtbahnhof und absolut nahe gelegenen – herrlichen Stadtparks, der Rigaer Zirkus und die lettische Nationaloper. Suchen Sie den Ort für ruhige Ruhe? In nur 25 Kilometern Entfernung von Riga befindet sich der Badeort Jürmala mit herrlichen weißen Stränden, an denen Sie die Natur genießen können, um die Gesundheit wiederherzustellen und alle Arten von aktiver Freizeit zu versuchen. Genießen Sie das Leben im Herzen der ruhigen, edlen Stadt, die Ihnen ein Fenster nach Europa öffnet und eine Reihe neuer Möglichkeiten bietet!