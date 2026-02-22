Wohnung in einem Neubau Vīlandes iela 10

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Ein Juwel der römischen Architektur in Rigas ruhiges Zentrum
Vīlandes iela 10 ist ein herausragendes Beispiel der nationalen romantischen Architektur aus dem Jahr 1908. Das Gebäude wurde von einem der prominentesten lettischen Architekten – Konstantīns Pēkšēns entworfen.
Die Fassade verfügt über eine asymmetrische Komposition, die mit aufwendigen dekorativen Elementen angereichert ist: Rostication, strukturierter Gips in unterschiedlichen Ausführungen, ausdrucksstarke Reliefs, die klassische Szenen, ein prominentes Buchtfenster und eine monumentale, mit Traubenmotiven geschmückte Maiswürze darstellen. Ein unverwechselbarer, schlüssellochförmiger Eingang mit geometrischer Verzierung verleiht einen einzigartigen architektonischen Akzent.
Das Gebäude wurde komplett rekonstruiert und bewahrt seinen historischen Charme und integriert moderne Engineering-Systeme und moderne Komfortlösungen.
Gebäude und Infrastruktur Vorteile:
24/7 Live-Sicherheit
Gesicherte und gepflegte Treppe
Aufzug
Intercom System
Renoviertes Gebäude
Doppelverglaste Fenster
Gasheizung
Internet und Fernsehen verfügbar
Standort
Das Anwesen befindet sich in einem der renommiertesten und gefragtesten Stadtteile von Riga – dem Quiet Centre, wo historische Architektur nahtlos mit gut ausgebauter städtischer Infrastruktur verbindet. In der Nähe finden Sie Restaurants, Cafés, Geschäfte, Parks und bequeme öffentliche Verkehrsmittel. Bezahlte Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.
Diese Unterkunft ist ideal für diejenigen, die historische Architektur, eine renommierte Umgebung und eine hohe Lebensqualität im Stadtzentrum schätzen.
Riga, Lettland
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
