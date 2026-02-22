  1. Realting.com
  Lettland
  Riga
  Wohnung in einem Neubau Vīlandes iela 10

Wohnung in einem Neubau Vīlandes iela 10

Riga, Lettland
von
$1,004
;
22
ID: 33889
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 758
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2019

Über den Komplex

Ein Juwel der römischen Architektur in Rigas ruhiges Zentrum Vīlandes iela 10 ist ein herausragendes Beispiel der nationalen romantischen Architektur aus dem Jahr 1908. Das Gebäude wurde von einem der prominentesten lettischen Architekten – Konstantīns Pēkšēns entworfen. Die Fassade verfügt über eine asymmetrische Komposition, die mit aufwendigen dekorativen Elementen angereichert ist: Rostication, strukturierter Gips in unterschiedlichen Ausführungen, ausdrucksstarke Reliefs, die klassische Szenen, ein prominentes Buchtfenster und eine monumentale, mit Traubenmotiven geschmückte Maiswürze darstellen. Ein unverwechselbarer, schlüssellochförmiger Eingang mit geometrischer Verzierung verleiht einen einzigartigen architektonischen Akzent. Das Gebäude wurde komplett rekonstruiert und bewahrt seinen historischen Charme und integriert moderne Engineering-Systeme und moderne Komfortlösungen. Gebäude und Infrastruktur Vorteile: 24/7 Live-Sicherheit Gesicherte und gepflegte Treppe Aufzug Intercom System Renoviertes Gebäude Doppelverglaste Fenster Gasheizung Internet und Fernsehen verfügbar Standort Das Anwesen befindet sich in einem der renommiertesten und gefragtesten Stadtteile von Riga – dem Quiet Centre, wo historische Architektur nahtlos mit gut ausgebauter städtischer Infrastruktur verbindet. In der Nähe finden Sie Restaurants, Cafés, Geschäfte, Parks und bequeme öffentliche Verkehrsmittel. Bezahlte Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Diese Unterkunft ist ideal für diejenigen, die historische Architektur, eine renommierte Umgebung und eine hohe Lebensqualität im Stadtzentrum schätzen.

Standort auf der Karte

Riga, Lettland
Ausbildung
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
