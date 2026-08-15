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Gewerbeimmobilien in Lettland

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Riga
216
Rigaer Strand
40
Marupes pagasts
3
Kekavas pagasts
4
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299 immobilienobjekte total found
Miethaus 758 m² in Riga, Lettland
Miethaus 758 m²
Riga, Lettland
Zimmer 26
Fläche 758 m²
Etagenzahl 3
$669,360
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Tribus Realty
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Miethaus 1 062 m² in Riga, Lettland
Miethaus 1 062 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 062 m²
Stockwerk 3/3
Ein einzigartiges historisches Anwesen in Tornjakalns, einer der dynamischsten und beliebtes…
$1,12M
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Miethaus 2 682 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 682 m²
Riga, Lettland
Zimmer 79
Fläche 2 682 m²
Stockwerk 1/6
Zum Verkauf wird Büro und Wohnung Gebäude in der angesehensten Gegend von Riga Stadt - die A…
$3,32M
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Büro 112 m² in Riga, Lettland
Büro 112 m²
Riga, Lettland
Fläche 112 m²
Stockwerk 1
$191,126
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Tribus Realty
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Gewerbefläche 2 927 m² in Eckauen Landkreis, Lettland
Gewerbefläche 2 927 m²
Eckauen Landkreis, Lettland
Fläche 2 927 m²
Etagenzahl 2
Cobblestone und Betonprodukte Fabrik zum Verkauf. Die Fabrik ist mit allen notwendigen Gerät…
$1,16M
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Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Ein exklusives Angebot auf dem lettischen Immobilienmarkt - ein Anlageangebot 3 km vom Zentr…
$2,79M
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TekceTekce
Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 000 m²
Das Hotel befindet sich im Herzen von Jurmala, in Majori. In einem Ort neben der Hauptstraße…
$2,27M
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Geschäft 151 m² in Riga, Lettland
Geschäft 151 m²
Riga, Lettland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 151 m²
Gewerbegebiete im Zentrum von Riga, in der Nähe der Altstadt, an der Merķeļa Street.Diese St…
$364,080
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Metropolis Riga
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Miethaus 825 m² in Riga, Lettland
Miethaus 825 m²
Riga, Lettland
Zimmer 10
Fläche 825 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus im Zentrum von Riga in der Ul. Avotu. Die Gesamtflä…
$1,28M
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Investition 2 815 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 2 815 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 2 815 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein attraktives Investitionsprojekt im Zentrum von Jurmala - auf der Dzintaru Ave…
$1,75M
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Etagenzahl 3
$1,86M
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Geschäft 228 m² in Riga, Lettland
Geschäft 228 m²
Riga, Lettland
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Zu verkaufen Gewerbefläche im Zentrum von Brivibas Straße 133Hoher Fluss von Menschen und Au…
$211,401
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Metropolis Riga
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Miethaus 2 483 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 483 m²
Riga, Lettland
Zimmer 70
Fläche 2 483 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude von befindet sich in der Nähe von Daugava des Flusses, in der Altstadt, in der N…
$4,07M
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Geschäft 4 500 m² in Riga, Lettland
Geschäft 4 500 m²
Riga, Lettland
Fläche 4 500 m²
Zum Verkauf eines multifunktionalen kommerziellen Objekts im zentralen Teil von Riga.- zum V…
$2,94M
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Metropolis Riga
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Produktion 700 m² in Stopinu pagasts, Lettland
Produktion 700 m²
Stopinu pagasts, Lettland
Fläche 700 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten einen neuen Produktions- und Lagerraum in Ulbrok. Praktische Transportverbindung …
$814,672
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Miethaus 777 m² in Riga, Lettland
Miethaus 777 m²
Riga, Lettland
Fläche 777 m²
Etagenzahl 3
$515,703
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Tribus Realty
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Gewerbefläche 4 670 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 4 670 m²
Riga, Lettland
Fläche 4 670 m²
Lagergebäude mit Büro in der Katlakalna Straße mit einer Fläche von 4670 m², davon Lager 388…
$2,08M
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Gewerbefläche in Riga, Lettland
Gewerbefläche
Riga, Lettland
Zimmer 1
Stockwerk 1
alle Stadtkommunikation, gepflegter Bereich, Aufzug, Sicherheitspost, gut ausgebaute Infrast…
$4,67M
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VIP Real
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Gewerbefläche in Riga, Lettland
Gewerbefläche
Riga, Lettland
Zimmer 1
Stockwerk 1/7
Akas4 ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Riga, wo durchdachte Architektur und hochwe…
$602,275
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Gewerbefläche 73 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 73 m²
Riga, Lettland
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/6
Zu verkaufen ist ein Ladengelände im Stadtzentrum. Die Unterkunft befindet sich in einem seh…
$616,823
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Gewerbefläche 178 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 178 m²
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 178 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf. Ein großer Fluss von Menschen. Bequeme Lage. Vorbau, Eingang von der Straße, zw…
$198,540
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Gewerbefläche in Riga, Lettland
Gewerbefläche
Riga, Lettland
Zimmer 1
Stadt Wasserversorgung, Stadt Kanalisation, gut ausgebaute Infrastruktur, umzäunte Fläche
$5,83M
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Gewerbefläche in Riga, Lettland
Gewerbefläche
Riga, Lettland
Zimmer 1
Stockwerk 1/2
renoviertes Haus, exklusives Finishing in einem modernen Stil, gepflegter Bereich, gut ausge…
$1,54M
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VIP Real
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Investition 3 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 3 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten den Kauf eines unvollendeten Gebäudes in Jurmala, Distrikt Sloka. Ruhiger Schlafb…
$1,76M
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Gewerbefläche 349 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 349 m²
Riga, Lettland
Zimmer 6
Fläche 349 m²
Stockwerk 1/5
Vorbau, Eingang vom Hof und der Straße, Fenster gegenüber der Straße, Durchgangsräume, separ…
$1,16M
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Miethaus 3 131 m² in Riga, Lettland
Miethaus 3 131 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 131 m²
Etagenzahl 6
Alle Apartments sind komplett renoviert und mit Möbeln und Geräten renommierter Marken ausge…
$11,74M
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Büro 1 676 m² in Marienbach, Lettland
Büro 1 676 m²
Marienbach, Lettland
Fläche 1 676 m²
Stockwerk 2/2
Baufläche: 1676 m 2 (ohne Terrasse und Sommerkonferenzraum)Bürobereich: 1170 m 2Grundlage de…
$1,86M
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Investition 1 740 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 1 740 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 20
Fläche 1 740 m²
Stockwerk 4/4
Hauswirtschaft zum Verkauf in Bulduri - im Herzen von Jurmala, direkt am Meer, direkt hinter…
$3,38M
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Der Verkauf bietet ein Grundstück auf der ersten Linie des Meeres mit einem fertigen 5-Stern…
$7,05M
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Metropolis Riga
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English, Русский
Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Etagenzahl 1
$754,199
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