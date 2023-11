Ferrum centrs

Über den Komplex

Das Ferrum Center befindet sich in Purvciems, dem verkehrsreichsten Immobilienentwicklungsgebiet. Das Gebiet, in dem sich das Geschäftszentrum befindet, besteht hauptsächlich aus Geschäfts-, Geschäfts- und Wohngebieten. Die Handelsbereiche im 1. Stock des Business Centers 2. und 3. Stock – sind hauptsächlich für Büros und kleine Lagerräume bestimmt. Derzeit sind Räumlichkeiten in Sektor E verfügbar. Im 1. und 2. Stock (auf jeder Etage die Gesamtfläche von 420m2). Es ist möglich, den Raum in kleinere Bereiche zu unterteilen. 1. Die für den Handel geeignete Grundfläche mit der Möglichkeit einer zusätzlichen Miete eines Teilgebiets kann ein oder mehrere kleinere Büros bilden. In der Entwurfsphase gibt es ein Projekt zur Gestaltung neuer verglaster Schränke und Fenster sowohl von der Seite der Eisenbahnstraße als auch vom Innenhof