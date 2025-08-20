  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Riga
  4. Wohnung in einem Neubau S22

Wohnung in einem Neubau S22

Riga, Lettland
von
$549
13.08.25
$547
19.02.25
$477
24.09.24
$524
09.09.24
$547
28.08.24
$570
20.08.24
$582
14.08.24
$640
23.07.24
$698
12.07.24
$1,280
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 20150
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1507
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 13.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Eine positive Umgebung erwartet Sie im Projekt - der weite Bereich in der Nähe des Gebäudes ist gut beleuchtet und mit Wanderwegen, Freizeitbänken und Kinderspielplätzen angelegt. Es ist reich mit Bäumen und Blumenpflanzen gepflanzt. S22 hat einen Kinderspielplatz, das Gebiet ist geschlossen, und der Eingang wird mit Codeschlüsseln und Gate-Steuerung gesteuert. Auf dem Gebiet sind 9 Parkplätze geplant, davon 4 unter einem offenen Baldachin. Eine angenehme Umgebung befindet sich auch in der Nachbarschaft. In der Nähe befinden sich zwei Parks-Friedensgarten und ein ruhiger Garten, insgesamt 8,3 ha, wo es in allen Jahreszeiten friedlich und schön ist. Dies sind die besten Parks in der Stadt mit Kinderspielplätzen, einem Skatepark und Plätze für Sport- und Entspannungswanderungen. Das Projekt befindet sich in der Sadovnikova Straße 22, in der Nähe des Zentrums von Riga. FIRs Sadovnikov betrat die Geschichte der Stadt als sehr reicher Kaufmann, Patron und Ehrenbürger von Riga und St. Petersburg. S22 liegt in der Nähe des Zentrums von Riga, Altstadt, Daugava und Promenade mit einem Fahrradweg, Central City Market – der größte Markt in Nordeuropa. Hier sehen Sie, wie die Sonne aufgeht und abends zur Dusche geht. Einkaufszentren für alle Bedürfnisse und Geschmacksrichtungen befinden sich in der Nähe. Das Projekt bietet insgesamt 2 Runden. 1 schichtrenoviertes 4-stöckiges 4-stöckiges Apartmenthaus mit 15 Wohnungen und ein Keller-Freiraum-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 60 m2 Rundes 2- renoviertes 2-stöckiges Gebäude mit 2 Wohnungen und Geschäft Zimmer von der Straßenseite Die Apartments werden mit einem hochwertigen kompletten Finish angeboten, Die Runde 1 soll bis 2023 in Betrieb genommen werden. März Die Runde 2 soll bis 2023 in Betrieb genommen werden. September

Standort auf der Karte

Riga, Lettland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Brīvības iela 100
Riga, Lettland
von
$232,562
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Riga, Lettland
von
$290
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Riga, Lettland
von
$188,375
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Lettland
von
$18,630
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Riga, Lettland
von
$697,147
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau S22
Riga, Lettland
von
$549
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Alle anzeigen Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Riga, Lettland
von
$1
Jahr der Inbetriebnahme 1911
Das Mehrfamilienhaus im Zentrum von Riga, in der Aleksandra Čaka Straße 83/85, ist ein historisches und bemerkenswertes architektonisches Wahrzeichen. Es wurde 1911 erbaut und vom Architekten Jānis Alksnis entworfen. Das Gebäude ist bekannt für seinen markanten sechsstöckigen Ziegelflügel im…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Riga, Lettland
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Hochwertiges, elegantes, historisches Haus mit einem Jugendstil-Touch im Zentrum von Riga. Einrichtungen: Es werden drei Holzfenster installiert, die für Stille sorgen. Ein Aufzug ist im Gebäude installiert. Die Wohnungen und das Haus wurden qualitativ renoviert, wodurch die historischen W…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Riga, Lettland
von
$290
Jahr der Inbetriebnahme 2024
hl. 56 - Mūra İres Nams İpašuma Apraksts Þertrūdes iela 56 ir elegants mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā ērtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot vēsturisko šarmu ar mūsdienīgām ērtībām. Vēsturiskais Šarms Arhitektūra: Nams ir cēlies 19. gadsimta beigās un lepojas …
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen