Wohnung in einem Neubau S22

Eine positive Umgebung erwartet Sie im Projekt - der weite Bereich in der Nähe des Gebäudes ist gut beleuchtet und mit Wanderwegen, Freizeitbänken und Kinderspielplätzen angelegt. Es ist reich mit Bäumen und Blumenpflanzen gepflanzt. S22 hat einen Kinderspielplatz, das Gebiet ist geschlossen, und der Eingang wird mit Codeschlüsseln und Gate-Steuerung gesteuert. Auf dem Gebiet sind 9 Parkplätze geplant, davon 4 unter einem offenen Baldachin. Eine angenehme Umgebung befindet sich auch in der Nachbarschaft. In der Nähe befinden sich zwei Parks-Friedensgarten und ein ruhiger Garten, insgesamt 8,3 ha, wo es in allen Jahreszeiten friedlich und schön ist. Dies sind die besten Parks in der Stadt mit Kinderspielplätzen, einem Skatepark und Plätze für Sport- und Entspannungswanderungen. Das Projekt befindet sich in der Sadovnikova Straße 22, in der Nähe des Zentrums von Riga. FIRs Sadovnikov betrat die Geschichte der Stadt als sehr reicher Kaufmann, Patron und Ehrenbürger von Riga und St. Petersburg. S22 liegt in der Nähe des Zentrums von Riga, Altstadt, Daugava und Promenade mit einem Fahrradweg, Central City Market – der größte Markt in Nordeuropa. Hier sehen Sie, wie die Sonne aufgeht und abends zur Dusche geht. Einkaufszentren für alle Bedürfnisse und Geschmacksrichtungen befinden sich in der Nähe. Das Projekt bietet insgesamt 2 Runden. 1 schichtrenoviertes 4-stöckiges 4-stöckiges Apartmenthaus mit 15 Wohnungen und ein Keller-Freiraum-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 60 m2 Rundes 2- renoviertes 2-stöckiges Gebäude mit 2 Wohnungen und Geschäft Zimmer von der Straßenseite Die Apartments werden mit einem hochwertigen kompletten Finish angeboten, Die Runde 1 soll bis 2023 in Betrieb genommen werden. März Die Runde 2 soll bis 2023 in Betrieb genommen werden. September