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Geschäftszentrum Riga Technology Park

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Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Pulka iela, 3 k 9

Über den Komplex

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Der lettische Technologische Park (LTP) ist ein Zentrum für Wissenschaft, Forschung und technologieintensive Unternehmen in Pardaugava. Es arbeitet als Innovationsumgebung und Business Inkubator, bringt Startups, Forschungslabors und moderne Infrastruktur für die IT- und Engineering-Branche zusammen. Hauptvorteile und Umwelt: Lage: Der Park befindet sich in einer gut ausgebauten Gegend von Pardaugava (zwischen Daugavgrivas und Slokas Straßen), in unmittelbarer Nähe zum Studentencampus der RTU und führenden Forschungsinstituten. Umwelt von Innovation und Synergie: Dieser Standort konzentriert sich historisch und praktisch auf Unternehmen und Institute, die in neue Produktentwicklung, Biomaterialien, 3D-Technologien (wie die Marke Mass Portal) und Smart Engineering eingebunden sind. Multifunktional Infrastruktur: Der Gebäudekomplex LTP bietet flexible Raumkonfigurationen – von modernen, teilweise eingerichteten Open-Plan Büros und Tagungsräumen bis hin zu spezialisierten Workshops, Labors und Lagereinrichtungen. Historischer Charme und Moderne: Die Räumlichkeiten kombinieren modernste technische Lösungen (Belüftung, Beleuchtung, Energieeffizienz) mit architektonischen Elementen des industriellen Erbes (authentische Ziegelbögen, hohe Decken). Dieses Ökosystem bietet eine hervorragende Grundlage für High-Tech-, IT- und Kreativindustrieunternehmen, die mehr als nur ein Büro benötigen – und bietet einen hochfunktionellen Arbeitsraum, der auf Entwicklung und Prototyping zugeschnitten ist.

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