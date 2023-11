Wohneigentum E. Birznieka Upīša iela 10

Über den Komplex

Die Apartments werden in einem renovierten Gebäude in der Ernesta Birnieka Straße 10 verkauft. Das renovierte Jugendstil-Steingebäude wurde zu Beginn des letzten Jahrhunderts erbaut. 1912 wurde das renovierte Jugendstil-Steingebäude zu Beginn des letzten Jahrhunderts im Jahr 1912 erbaut, nach dem Projekt des herausragenden lettischen Architekten Martin August Nuksha Das Innenhofhaus besteht aus 33 Apartments und 3 Büroräumen. Bietet ein Studio-Apartment, Zweizimmer-Apartments, Apartments mit zwei Schlafzimmern und 6 zweistöckige Apartments mit Mansarden-Charme im letzten Stock mit Panoramablick auf die Stadt. Das Haus wurde komplett renoviert, darunter - neue Dächer, Fassadenrestaurierung, ersetzte Zwischenböden, vollständig renovierte Kommunikation, neue technische Netzwerke, neues Lüftungssystem, neue Schindler Company Lifte, Brandschutztüren in jeder Wohnung, Verriegelung und Gegensprechanlage für die Eingangstür der Treppe, hochwertige Holzfenster. Die Apartments sind mit Vollmöbeln verkauft. Der Boden besteht aus Eichen- oder Eschenparkett. Einbauküche mit Bosch und Elektrolux Haushaltsgeräten - Induktionskocher, Kühlschrank, Geschirrspüler, Elektroherd, Haube und Waschmaschine. Wird im deutschen Sanitär-IDEAL-Standard verwendet. Es wurden neue optische Hochgeschwindigkeits-Internet- und Fernsehgeräte geschaffen, Schalldämmung und Isolierung in den Wohnungen, autonome Gasheizsysteme, Heizungen mit Thermostaten und Zählern. Zum Kauf auch Parkplätze, geschlossener, arrangierter Innenhof. Entsprechend den modernen Anforderungen stehen Parkplätze für Elektroautos zur Verfügung. Das Haus wird von März bis April 2019 in Betrieb genommen. Apartments können jetzt besichtigt und gebucht werden!