Jaunā Teika

Riga, Lettland

von €1,150

Kapitulation vor: 2008

"Upīša Gallery" der Wohnkomplex mit Büroflächen, der aus zwei 6-stöckigen Gebäuden besteht. Der auf dem Hof und schloss die Galerie ab, die einfache Büros zeigt, aber das Gebäude oben in den komfortablen Apartments. Gebäude mit modernster Technologie. Aufzug jeweils (Kone); aukstumapgād System; Belüftung; 24-Stunden-Sicherheitskräfte und Feueralarm mit Ausgang zur Kontrolle des Wachmanns; Zugang zum System. "Die "Upīš Gallery" befindet sich im Geschäftsteil der Stadt im Zentrum von Riga, den zentralen Durchgangsstraßen der Stadt, in der Nähe des Hauptbahnhofs, der Inselbrücke, Handelszentren und Stockmann und Origo Augen priecējoš in Kulturgütern. Ein fünfminütiger Spaziergang und Sie befinden sich im Kino-Vermanes-Garten Coca Cola Plaza oder in der Lettischen Nationaloper. Die alte Architektur, ihre Theater und Museen, Restaurants und Cafés werden keinen gleichgültig lassen, besonders wenn sie nur fünf Gehminuten von Ihrem Arbeitsplatz entfernt ist.