Wohneigentum Rembates 8

Über den Komplex

Neu gebauter Komplex. Der Komplex besteht aus zwei 10-stöckigen Wohnhäusern auf einem gepflegten Grundstück in Plavnieki! Zusätzliche Information Wohnhaus Rembates 8 für modernes und wirtschaftliches Leben! Der Komplex besteht aus zwei 10-stöckigen Wohngebäuden auf einem Landschaftsgebiet von 1,7 ha. Das gesamte Gebiet ist grün und mit einer Hecke sowie einem Zaun eingezäunt. Im Eingang sind zweiseitige automatische Tore und Pforten installiert. Im Innenhof gibt es einen ausgestatteten Kinderspielplatz, einen Sportplatz und zweistöckige Parkplätze. Das Gebäude beherbergt komfortable Apartments der Komfortklasse 1, 2, 3 und 4 Personen. Das Projekt basiert auf modernen technischen Lösungen und traditionellen Anforderungen an Wohngebäude – Komfort, Sicherheit, Energieeffizienz und individuellen Ansatz. In Gebäuden gibt es eine Zone zur Speicherung von Einzelinventaren. 24-Stunden-Sicherheit, Videoüberwachung des Territoriums und Parken. Hochbau Monolithischer Stahlbetonrahmen, Boden aus monolithischem Stahlbeton. Außenwände - FIBO-Blöcke. Die Fassade ist mit Steinwolle isoliert und verputzt. Fundamentverstärkte Betonplatte. Technische Kommunikation Heizung JSC "Riga Hitze", Wasserversorgung und Kanalisation – Städte. Internet, Telefon, Kabelfernsehen, Satellit, Alarmsystem. Küchenherde - elektrisch. Wohnungen Wohnungen zum Verkauf werden mit weißem und fertigem Finish angeboten. Deckenhöhe 2,7 m. Jede Wohnung ist mit individuellen Wärmeübertragungsmessern und Regler ausgestattet.