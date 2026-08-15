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Mehrfamilienhäuser in Lettland

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Riga
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Rigaer Strand
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50 immobilienobjekte total found
Miethaus 758 m² in Riga, Lettland
Miethaus 758 m²
Riga, Lettland
Zimmer 26
Fläche 758 m²
Etagenzahl 3
$669,360
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Miethaus 1 062 m² in Riga, Lettland
Miethaus 1 062 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 062 m²
Stockwerk 3/3
Ein einzigartiges historisches Anwesen in Tornjakalns, einer der dynamischsten und beliebtes…
$1,12M
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Miethaus 2 682 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 682 m²
Riga, Lettland
Zimmer 79
Fläche 2 682 m²
Stockwerk 1/6
Zum Verkauf wird Büro und Wohnung Gebäude in der angesehensten Gegend von Riga Stadt - die A…
$3,32M
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Miethaus 825 m² in Riga, Lettland
Miethaus 825 m²
Riga, Lettland
Zimmer 10
Fläche 825 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus im Zentrum von Riga in der Ul. Avotu. Die Gesamtflä…
$1,28M
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Miethaus 2 483 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 483 m²
Riga, Lettland
Zimmer 70
Fläche 2 483 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude von befindet sich in der Nähe von Daugava des Flusses, in der Altstadt, in der N…
$4,07M
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Miethaus 777 m² in Riga, Lettland
Miethaus 777 m²
Riga, Lettland
Fläche 777 m²
Etagenzahl 3
$515,703
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Miethaus 3 131 m² in Riga, Lettland
Miethaus 3 131 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 131 m²
Etagenzahl 6
Alle Apartments sind komplett renoviert und mit Möbeln und Geräten renommierter Marken ausge…
$11,74M
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Miethaus 1 349 m² in Riga, Lettland
Miethaus 1 349 m²
Riga, Lettland
Zimmer 9
Fläche 1 349 m²
Zum Verkauf ein Hauseigentumsrecht, das 1901 gebaut wurde und im Alten Riga, Kaleju street g…
$997,945
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Miethaus 420 m² in Riga, Lettland
Miethaus 420 m²
Riga, Lettland
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Haus von 420m2.Ruhige Innenstadt, 150m bis St. Chaka, 1km zum Hauptbahnhof, das…
$786,616
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Miethaus 711 m² in Riga, Lettland
Miethaus 711 m²
Riga, Lettland
Fläche 711 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten Wohneigentum im Stadtzentrum zum Verkauf an. Das Gebäude befindet sich in einer d…
$1,16M
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Miethaus 680 m² in Riga, Lettland
Miethaus 680 m²
Riga, Lettland
Fläche 680 m²
Wir bieten Verkaufsräume für einen Nachtclub / Veranstaltungen / Konzerte im Zentrum von Rig…
$3,96M
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Miethaus 821 m² in Riga, Lettland
Miethaus 821 m²
Riga, Lettland
Fläche 821 m²
Stockwerk 5/5
Die von der ordnungsgemäßti von befindet sich von in der tkhe von der Altstadt, Dome von dem…
$2,94M
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Miethaus 317 m² in Riga, Lettland
Miethaus 317 m²
Riga, Lettland
Fläche 317 m²
Etagenzahl 5
Mietinvestition zum Verkauf in der Altstadt! Das Anwesen befindet sich in einem ruhigen Tei…
$2,33M
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Miethaus 699 m² in Riga, Lettland
Miethaus 699 m²
Riga, Lettland
Fläche 699 m²
Stockwerk 4/4
Das Gebäude befindet sich in der Zaubes Street, zwischen Kr.Valdemāra, Vesetas und Sporta St…
$1,08M
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Miethaus 700 m² in Riga, Lettland
Miethaus 700 m²
Riga, Lettland
Fläche 700 m²
Wir bieten den Kauf eines Gebäudes in Riga. Imanta ist ein Mikro-Kreis der Stadt Riga, die e…
$798,934
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Miethaus 749 m² in Riga, Lettland
Miethaus 749 m²
Riga, Lettland
Fläche 749 m²
Etagenzahl 3
Die prestigeträchtige Lage des Gebäudes macht es besonders attraktiv für die Investitionsent…
Preis auf Anfrage
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Miethaus 3 179 m² in Riga, Lettland
Miethaus 3 179 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 179 m²
Etagenzahl 7
Wir bieten zum Verkauf ein Fassadengebäude an der zentralen Straße von Riga.Gesamtfläche 317…
$2,65M
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Miethaus 2 500 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 500 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 500 m²
Wir bieten ein historisches Herrenhaus im Zentrum von Riga, auf einem Grundstück von 3591 m2…
$3,49M
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Miethaus 1 140 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 1 140 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 140 m²
Etagenzahl 2
Die Anlage besteht aus einem Gebäude 1 mit einer Fläche von 950 qm. und Gebäude 3 mit einer …
$1,37M
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Miethaus 364 m² in Lettland
Miethaus 364 m²
Lettland
Fläche 364 m²
Stockwerk 2/2
Hausbesitz in Jurmala, Bulduri, zu verkaufen. Das Objekt befindet sich in Strandnähe. Tennis…
$645,729
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Miethaus 697 m² in Riga, Lettland
Miethaus 697 m²
Riga, Lettland
Fläche 697 m²
Stockwerk 7/7
Wir verkaufen ein historisches Gebäude.Im Jahr 1552 werden an dieser Stelle zunächst eine Ge…
$1,61M
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Miethaus 2 539 m² in Vilanu pagasts, Lettland
Miethaus 2 539 m²
Vilanu pagasts, Lettland
Fläche 2 539 m²
$514,505
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Miethaus 612 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 612 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 7
Fläche 612 m²
Stockwerk 3/3
Das Haus befindet sich in einem ruhigen Teil von Jurmala, nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt…
$1,44M
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Miethaus 1 322 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 1 322 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 18
Fläche 1 322 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen 4-Sterne-Hotelkomplex in der renommiertesten Gegend von Jurmala. Mögliche Sanie…
$2,29M
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Miethaus 480 m² in Riga, Lettland
Miethaus 480 m²
Riga, Lettland
Zimmer 15
Fläche 480 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen ist ein elegantes und gut ausgebautes Gebäude mit 8 Wohnungen, ideal zum Wohnen…
$796,690
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Miethaus 337 m² in Riga, Lettland
Miethaus 337 m²
Riga, Lettland
Zimmer 10
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
$359,809
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Miethaus 5 197 m² in Riga, Lettland
Miethaus 5 197 m²
Riga, Lettland
Fläche 5 197 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten zum Verkauf ein ausgezeichnetes Investitionsobjekt - ein Grundstück von 1,7 Hekta…
$2,19M
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Miethaus 17 500 m² in Riga, Lettland
Miethaus 17 500 m²
Riga, Lettland
Fläche 17 500 m²
Stockwerk 5/5
Ein Komplex von Immobilien mit einem Grundstück verkauft, geeignet für Produktion und kommer…
Preis auf Anfrage
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Miethaus 2 050 m² in Riga, Lettland
Miethaus 2 050 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 050 m²
Stockwerk 7/7
Wir verkaufen ein Wohngebäude auf der Straße.F.Sadovnikova. Bequeme Lage, gute Verkehrsanbin…
$3,64M
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Miethaus 459 m² in Riga, Lettland
Miethaus 459 m²
Riga, Lettland
Zimmer 18
Fläche 459 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein Haus im Stadtzentrum zu verkaufen. In der Nähe befinden sich verschiedene Res…
Preis auf Anfrage
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