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Grundstücke in Lettland

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399 immobilienobjekte total found
Grundstück in Stopinu pagasts, Lettland
Grundstück
Stopinu pagasts, Lettland
$51,909
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Grundstück in Stopinu pagasts, Lettland
Grundstück
Stopinu pagasts, Lettland
$51,794
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Grundstück in Marienbach, Lettland
Grundstück
Marienbach, Lettland
Fläche 31 000 m²
Grundstück zum Verkauf in Mārupe, Liliju Street – 350.000 EUR Wir bieten ein einzigartiges G…
$408,760
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Grundstück in Mitau, Lettland
Grundstück
Mitau, Lettland
Ein Grundstück im zentralen Teil von Jelgava mit einem hohen Potenzial für Wohn- oder Multif…
$872,163
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Grundstück auf der Kapu Straße in Melluži. Hauptnutzungsarten des Gebiets:Ein Wohnhaus beste…
$1,74M
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Zu verkaufen Grundstück mit einer Gesamtfläche von 4988 m2 in Valters, Jurmala.Ein modernes …
$141,859
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Wir bieten zum Verkauf ein Grundstück in Asari mit einer Gesamtfläche von 9416 m2. Das Land …
$704,432
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Wir bieten zum Verkauf ein einzigartiges Grundstück in Lielupe - in einem der reizvollsten G…
$925,234
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
alle Stadtkommunikation, gepflegter Bereich, gut ausgebaute Infrastruktur, umzäunte Gegend, …
$290,077
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
$1,04M
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Grundstück in Lettland
Grundstück
Lettland
Einzigartiges und exklusives Grundstück (2390 m2) in Jurmala, Dzintari, Bulduru Avenue. Eige…
$2,78M
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Grundstück in Adazu pagasts, Lettland
Grundstück
Adazu pagasts, Lettland
Fläche 180 000 m²
Das malerische Grundstück befindet sich in Adazi, in einer Entfernung von 7 km vom Zentrum v…
$795,126
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Grundstück in Lapmezciems, Lettland
Grundstück
Lapmezciems, Lettland
Fläche 35 200 m²
Verkauf Grundstück in Lapmezciems. Eigentumsstatus - im Grundbuch eingetragen
$1,05M
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Grundstück in Riga, Lettland
Grundstück
Riga, Lettland
Die Gesamtfläche der Gebäude beträgt 8971 Quadratmeter, auf dem Gebiet von 2,85 Hektar. Derz…
$3,52M
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
in der Nähe des Parks, am Meer, in der Nähe des Flusses
$114,870
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Grundstück in Garkalnes pagasts, Lettland
Grundstück
Garkalnes pagasts, Lettland
$52,477
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 3 080 m²
Der Standort befindet sich auf der ersten Linie durch das Wasser im geschlossenen Dorf JURMA…
$1,08M
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Exklusives Grundstück in Jurmala, erste Linie, 150 Meter vom Meer entfernt.Das Grundstück be…
$2,11M
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Grundstück in Riga, Lettland
Grundstück
Riga, Lettland
Land unter Bau im ruhigen Zentrum. Gesamtfläche des Grundstücks: 1936 m2.Gesamtfläche des zu…
$2,11M
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Grundstück in Riga, Lettland
Grundstück
Riga, Lettland
$1,11M
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
alle Stadtkommunikation, umzäunte Gegend, in der Nähe des Parks, in der Nähe des Meeres
$1,28M
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Zum Verkauf ein Grundstück mit Pinien in Jaundubulti mit einer Gesamtfläche von 2575 m2. Das…
$217,273
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Grundstück in Lettland
Grundstück
Lettland
Wir bieten ein Grundstück in Jurmala zu kaufen, in einem sehr guten und ruhigen Ort - das Ge…
$651,600
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 3 500 m²
Wir verkaufen ein Stück Land, auf dem bereits ein neues Wohngebäude und Hangar mit einer Gar…
$523,420
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Jurmala Resort ist bekannt für seine natürlichen Reichtümer – mildes Klima, Meer, gesunde Lu…
$640,099
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
in der Nähe des Waldes, am Meer
$1,16M
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Grundstück in Rigaer Strand, Lettland
Grundstück
Rigaer Strand, Lettland
Im Herzen der wichtigsten lettischen Ortschaft Jurmala ist ein Grundstück Nr. 12 - eine Fläc…
$1,16M
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Grundstück in Jakobstadt, Lettland
Grundstück
Jakobstadt, Lettland
$74,478
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Grundstück in Baldones pagasts, Lettland
Grundstück
Baldones pagasts, Lettland
Fläche 1 083 m²
$40,150
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Grundstück in Neuermühlen, Lettland
Grundstück
Neuermühlen, Lettland
Zu verkaufen ein großes Grundstück von 2500 m2 Grundstück in einer ruhigen Wohngegend in Āda…
$138,585
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