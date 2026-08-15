Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Wohnimmobilien
  4. Villa

Villen in Lettland

;
5 immobilienobjekte total found
Villa in Kokneses pagasts, Lettland
Villa
Kokneses pagasts, Lettland
Ein Ort, wo die Zeit verlangsamt und die wahre Entspannung beginnt. Lassen Sie alltägliche S…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Riga, Lettland
Villa
Riga, Lettland
Ein Herrenhaus mit einem Log-Gebäude und einem zweiten Wohnhaus im Gebiet. Gut gepflegte Grü…
$742,229
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Rendas pagasts, Lettland
Villa
Rendas pagasts, Lettland
Manor mit einer reichen Geschichte, einem Jahrhundert alten Herrenpark mit einem See von 700…
$146,410
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Praulienas pagasts, Lettland
Villa
Praulienas pagasts, Lettland
Das charmante Schloss Lazdona Manor hat eine lange Geschichte und erlebte vor langer Zeit se…
$157,824
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Elejas pagasts, Lettland
Villa
Elejas pagasts, Lettland
Das Anwesen ist ein außergewöhnliches Jagd- und Enterzuchtgebiet, das innerhalb von 96,4 Hek…
$3,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen