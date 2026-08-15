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Anlageimmobilien in Lettland

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Riga
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Rigaer Strand
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20 immobilienobjekte total found
Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Ein exklusives Angebot auf dem lettischen Immobilienmarkt - ein Anlageangebot 3 km vom Zentr…
$2,79M
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Investition 2 815 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 2 815 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 2 815 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein attraktives Investitionsprojekt im Zentrum von Jurmala - auf der Dzintaru Ave…
$1,75M
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Investition 3 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 3 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten den Kauf eines unvollendeten Gebäudes in Jurmala, Distrikt Sloka. Ruhiger Schlafb…
$1,76M
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Investition 1 740 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 1 740 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 20
Fläche 1 740 m²
Stockwerk 4/4
Hauswirtschaft zum Verkauf in Bulduri - im Herzen von Jurmala, direkt am Meer, direkt hinter…
$3,38M
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Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Etagenzahl 3
Das Land liegt in einem ruhigen Teil von Riga, Darzciems. Schulen, Kindergärten, Kliniken un…
$704,432
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Investition 1 309 m² in Riga, Lettland
Investition 1 309 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 309 m²
Stockwerk 1/3
Verkauf eines Gebäudes mit einem Mieter - Kindergarten Creakids, ein internationales Netzwer…
$1,16M
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TekceTekce
Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Vezaki, dies ist einer der beliebtesten Seebäder von Riga. Es ist ein altes Fischerdorf an d…
$1,75M
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Investition in Marienbach, Lettland
Investition
Marienbach, Lettland
Die herrlichen Jurmala Strände von weißem Sand in der Schaumung von Golddünen und langen Kie…
$757,981
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Investition 1 900 m² in Riga, Lettland
Investition 1 900 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 900 m²
Da der Verkauf angeboten wird, besteht der Investitionskomplex aus zwei Grundstücken. Der Ko…
$939,243
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Investition 500 m² in Semes pagasts, Lettland
Investition 500 m²
Semes pagasts, Lettland
Zimmer 11
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten einen exklusiven operativen Erholungskomplex in der Natur, weg vom Stadtgeräusch …
$1,15M
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Investition 650 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 650 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 10
Fläche 650 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten den Kauf eines Gebäudes mit einem geräumigen Privatgebiet, das sich in Jurmala be…
$1,11M
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Investition 44 000 m² in Libau, Lettland
Investition 44 000 m²
Libau, Lettland
Fläche 44 000 m²
Hauptgebiet:- Grundstück mit einer Gesamtfläche von 17,6 Hektar (176,352 m2), mit angrenzend…
$4,70M
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Investition in Rigaer Strand, Lettland
Investition
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Stockwerk 1/3
Investitionsprojekt: Land mit einem Projekt im Zentrum von Jurmala, in der Nähe des Meeres, …
$1,09M
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Investition 1 640 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 1 640 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 32
Fläche 1 640 m²
Stockwerk 4/4
Das Investitionsprojekt in Bulduri besteht aus einem Grundstück von 3748 m2 und einem Gebäud…
$1,39M
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Investition 3 722 m² in Riga, Lettland
Investition 3 722 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 722 m²
Wir bieten ein Verwaltungsgebäude im Bereich Riga Commercial Port zu verkaufen.Das Gebäude k…
$616,823
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Investition in Riga, Lettland
Investition
Riga, Lettland
Wir bieten ein ausgezeichnetes Grundstück vom Zentrum von Jurmala - Maiori, auf der Straße. …
Preis auf Anfrage
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Investition 8 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 8 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 8 000 m²
Ein Investitionsobjekt mit einer Gesamtfläche von 8000 m2 wird verkauft. Auf dem Grundstück …
$1,38M
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Investition 12 114 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 12 114 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
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Investition 35 000 m² in Riga, Lettland
Investition 35 000 m²
Riga, Lettland
Fläche 35 000 m²
Wir bieten eine große Industrieanlage in der Nähe des Zentrums von Riga (Rumbula Bezirk). Gr…
$3,07M
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Investition 1 200 m² in Riga, Lettland
Investition 1 200 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 4
Gute Infrastruktur, Stadtzentrum, Hauptbahnhof ist die Verfügbarkeit der nahe gelegenen öffe…
$2,09M
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