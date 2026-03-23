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Geschäftszentrum Delu 4

Riga, Lettland
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 23.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Mukusalas iela, 42 d

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Über den Komplex

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Projekt: Großer Wiederaufbau eines historischen Industriegebäudes in ein Bürozentrum der Klasse A. Fläche: Gesamttragfläche ~12.000 qm (Flächenplatten bis 2.000 qm, divisibel ab 330 qm). Miete: ca. 16.00 EUR/qm (enthält Auspassen nach Bedarf des Mieters). Servicegebühr: ~2,50 EUR/sqm + Dienstprogramme. Nachhaltigkeit: BREEAM In-Use Zertifizierung, 180 kW Dach Solaranlage, moderne Fancoil Klimasteuerung. Ausstattung: Neue Mehrgeschoss-Parkplätze (50 EUR/Raum), Fußgängerbrücke zum LU Academic Center, "Daily" Mittagessen Restaurant, Fitnessraum, EV-Ladung. Verfügbarkeit: Vollständige Rekonstruktion für den Abschluss im Sommer 2025 geplant.

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