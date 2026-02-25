  1. Realting.com
Geschäftszentrum Pērses street 2a

Riga, Lettland
von
$9,350
;
9
ID: 33939
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1539
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023

Über den Komplex

Klasse Ein Bürogebäude im Zentrum von Riga. BREEAM Ausgezeichnete Zertifizierung (Reflexion hoher Nachhaltigkeit und Energieeffizienz). Elektrofahrzeug (EV) Ladestationen und Fahrradparkplätze. Geräumiger, angelegter Innenhof. Geräumige Räumlichkeiten mit Deckenhöhen von 2,76 m bis 4,08 m. Große Balkone und Terrassen von 29,4 m2 bis 188,1 m2. Unabhängige Lüftungseinheiten für jede Gruppe von Räumen.

Standort auf der Karte

Riga, Lettland
Ausbildung

