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Gewerbeimmobilien Dainas

Riga, Lettland
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ID: 25073
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1381
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 29.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Dainas iela, 10

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023

Über den Komplex

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Quiet Dainas Straße, wo Sie bald die Möglichkeit haben, einer der 114 Bewohner des neuen Projekts zu werden. Wenn die Straße ruhig ist, dann wird das Projekt selbst ruhiger sein - es wird von Gebäuden bereits dort umgeben sein, die alle unerwünschten Geräusche dämpft und Zugang zu ihm nur durch den Hof sein wird. Effizient geplante 1-4 Zimmer-Apartments werden auf der Dainas Straße zur Verfügung stehen, die mit hoher Qualität ausgestattet werden. Parkplätze stehen auch für Bewohner zur Verfügung. Das Gebäude wird in einer Lage mit bequemer und ausgebauter Infrastruktur gebaut - öffentliche Verkehrsmittel, Parkplätze und leichten Zugang zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Während Sie alle Vorteile des Zentrums genießen - es gibt verschiedene Geschäfte, Schulen und Kindergärten, Cafés und Restaurants für Diners, sowie Hinterhof städtische Gärten oder Parks zum Wandern und Entspannen in der frischen Luft. - 114 Apartments - 1-4 Zimmer Apartments - Das historische Zentrum von Riga - Ja. Der Preis der Wohnungen beginnt ab 74.900 EUR - 34 Tiefgaragen - Ein grüner Garten mit einer ausgewiesenen Fläche für Kinder Es wird erwartet, dass das Projekt abgeschlossen wird und die ersten Bewohner des Wohnungsgebäudes Ende 2022 einziehen können. Live Streaming von der Baustelle ist unter: www.vilia.investments/dainas

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