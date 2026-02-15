Geschäftszentrum K26

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
K26 Bürogebäude – Ihre Geschäftsadresse im Herzen von Riga
Kaļķu iela 26 ist eine einzigartige Verschmelzung historischer Architektur und moderner Innovation. Dieses Gebäude befindet sich auf einer der lebhaftesten und prestigeträchtigsten Straßen von Riga und ist derzeit in einem umfangreichen Umbau zu einem modernen Bürozentrum der Klasse-A unter Beibehaltung seiner historischen Eleganz.
Lage: Im Zentrum von allem
Das Gebäude befindet sich im Herzen der Altstadt von Riga – ein Ort, an dem die Geschichte, der Tourismus und die Geschäftswelt der Stadt zusammentreffen.
Zugänglichkeit: Nur wenige Gehminuten von den öffentlichen Verkehrsmitteln, den besten Hotels, Restaurants und Regierungseinrichtungen entfernt.
Prestige: Eine Adresse, die als Visitenkarte und ein Markenzeichen für Ihr Unternehmen dient.
Gebäudeeigenschaften und Lösungen
Moderne Rekonstruktion: Um höchste Standards an Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten, werden Full-Cycle Renovierungsarbeiten durchgeführt.
Benutzerdefinierte Layouts: Die Prämissen werden an die spezifischen Anforderungen des Mieters angepasst – von offenen Büros bis hin zu eleganten privaten Suiten.
Exklusives Design: In Zusammenarbeit mit dem renommierten Architekturbüro "Lauders Arhitekti" werden die Penthouse-Räume der 6. Etage entwickelt, die einen einzigartigen Arbeitsraum mit besonderer Atmosphäre schaffen.
Infrastruktur: Ingenieursysteme der neuesten Generation, intelligente Beleuchtung und hochwertige Belüftung.
Angebot für Mieter
K26 bietet flexible Räume (von ca. 150 m2 bis zu 350 m2), die sowohl für dynamische Start-ups als auch für etablierte Unternehmensbüros geeignet sind.
K26 ist mehr als nur ein Büro – es ist eine Umgebung, in der Geschichte zukünftige Errungenschaften inspiriert.
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
Essen & Trinken
Finanzen
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen