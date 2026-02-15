Geschäftszentrum K26

K26 Bürogebäude – Ihre Geschäftsadresse im Herzen von Riga Kaļķu iela 26 ist eine einzigartige Verschmelzung historischer Architektur und moderner Innovation. Dieses Gebäude befindet sich auf einer der lebhaftesten und prestigeträchtigsten Straßen von Riga und ist derzeit in einem umfangreichen Umbau zu einem modernen Bürozentrum der Klasse-A unter Beibehaltung seiner historischen Eleganz. Lage: Im Zentrum von allem Das Gebäude befindet sich im Herzen der Altstadt von Riga – ein Ort, an dem die Geschichte, der Tourismus und die Geschäftswelt der Stadt zusammentreffen. Zugänglichkeit: Nur wenige Gehminuten von den öffentlichen Verkehrsmitteln, den besten Hotels, Restaurants und Regierungseinrichtungen entfernt. Prestige: Eine Adresse, die als Visitenkarte und ein Markenzeichen für Ihr Unternehmen dient. Gebäudeeigenschaften und Lösungen Moderne Rekonstruktion: Um höchste Standards an Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten, werden Full-Cycle Renovierungsarbeiten durchgeführt. Benutzerdefinierte Layouts: Die Prämissen werden an die spezifischen Anforderungen des Mieters angepasst – von offenen Büros bis hin zu eleganten privaten Suiten. Exklusives Design: In Zusammenarbeit mit dem renommierten Architekturbüro "Lauders Arhitekti" werden die Penthouse-Räume der 6. Etage entwickelt, die einen einzigartigen Arbeitsraum mit besonderer Atmosphäre schaffen. Infrastruktur: Ingenieursysteme der neuesten Generation, intelligente Beleuchtung und hochwertige Belüftung. Angebot für Mieter K26 bietet flexible Räume (von ca. 150 m2 bis zu 350 m2), die sowohl für dynamische Start-ups als auch für etablierte Unternehmensbüros geeignet sind. K26 ist mehr als nur ein Büro – es ist eine Umgebung, in der Geschichte zukünftige Errungenschaften inspiriert.