Geschäftszentrum Dzirnavu street 57

Riga, Lettland
von
$298
;
7
ID: 33220
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 266
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 28.01.26

Standort

  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Über den Komplex

Es wird an eine Vielzahl von eleganten Büros in Mill Street 57, Fassaden von Häusern, mit Eingang von der Straße gemietet. Alle Zimmer wurden kürzlich in hochwertigen kosmetischen Reparaturen hergestellt. 1. der Gebäudeboden ist die rund um die Uhr 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung und Videoüberwachung wird durch den Gebäudeumfang durchgeführt. Der Hof befindet sich in der Nähe von EuroPark Parkplatz, mehrere Bankfilialen, öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte. Die Verwaltungsgebühr beträgt 1EUR/m2. Preis: Büros können von 7,50 EUR/m2 bis 82 EUR/m2 + Mehrwertsteuer mieten

Standort auf der Karte

Riga, Lettland
Ausbildung

