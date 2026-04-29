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Geschäftszentrum Skanstes 12

Riga, Lettland
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ID: 15855
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 644
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Letzte Aktualisierung: 29.04.26

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Skanstes iela, 12 Luminor

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Saknstes Street 12 Angebote Class Ein Büroraum. Die Gesamtfläche reicht von 184 m2 bis 2500 m2 und bietet geräumige und moderne Arbeitsumgebungen. Diese Räume verfügen über ein offenes Layout mit isolierten Tagungsräumen und einen Küchenbereich, der den höchsten Bürostandards entspricht. Die Infrastruktur des Gebäudes umfasst erhöhte Etagen, ein modernes Lüftungs- und Klimasystem sowie Qualitätsausrüstungen, um Komfort und Effizienz im Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Miete beinhaltet auch Zugang zu einem großen Parkplatz, wo jeder Mieter mit 1 Parkplatz für alle 60 m2 gemietet. Zu den zusätzlichen Kosten gehören Dienstprogramme, und die Räume können auch ohne zusätzliche Kosten mit Möbeln gemietet werden. Diese Räume sind eine ideale Wahl für diejenigen, die eine moderne, hochwertige Büroumgebung suchen.

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