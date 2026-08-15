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Büroräumen in Lettland

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Riga
17
20 immobilienobjekte total found
Büro 112 m² in Riga, Lettland
Büro 112 m²
Riga, Lettland
Fläche 112 m²
Stockwerk 1
$191,126
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Büro 1 676 m² in Marienbach, Lettland
Büro 1 676 m²
Marienbach, Lettland
Fläche 1 676 m²
Stockwerk 2/2
Baufläche: 1676 m 2 (ohne Terrasse und Sommerkonferenzraum)Bürobereich: 1170 m 2Grundlage de…
$1,86M
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Büro 2 132 m² in Riga, Lettland
Büro 2 132 m²
Riga, Lettland
Zimmer 16
Fläche 2 132 m²
Stockwerk 1/6
Verkauf von Büroflächen 2 ’ 132 m2 (16 Büros) mit 20 Stellplätzen in einem renovierten sechs…
$3,17M
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Büro 102 m² in Riga, Lettland
Büro 102 m²
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/7
Wir bieten ein stilvolles und voll ausgestattetes Zimmer für eine Bar oder Café in einer der…
$1,15M
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Büro 930 m² in Riga, Lettland
Büro 930 m²
Riga, Lettland
Fläche 930 m²
Stockwerk 5/7
Büroflächen werden in der Jeriku Street 15 angeboten. Das Gebäude befindet sich in der Nähe …
$1,56M
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Büro 6 714 m² in Riga, Lettland
Büro 6 714 m²
Riga, Lettland
Fläche 6 714 m²
Verkauf Bürogebäude- 8 Etagen- die Gesamtfläche von 6 714 qm, einschließlich der ersten Etag…
$6,58M
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Metropolis Riga
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Büro 1 687 m² in Riga, Lettland
Büro 1 687 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 687 m²
Stockwerk 1/1
Da wird der Verkauf das glückliche Einkaufszentrum angeboten. Das Hotel liegt in einem der a…
$4,70M
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Büro 220 m² in Riga, Lettland
Büro 220 m²
Riga, Lettland
Fläche 220 m²
Eine exklusive Eckrestauranthalle zum Verkauf in Old Riga an der Promenade am 11. November 9…
$763,135
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Büro 3 013 m² in Riga, Lettland
Büro 3 013 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 013 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf angeboten wird Bürozentrum an der Grenze der Altstadt - auf einer der größten un…
$7,56M
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Büro 275 m² in Riga, Lettland
Büro 275 m²
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 275 m²
Stockwerk 1/4
Wir bieten zum Verkauf geräumiges kommerzielles Grundstück im historischen Zentrum der Alten…
$954,330
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Büro 3 350 m² in Riga, Lettland
Büro 3 350 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 350 m²
Stockwerk 1/1
Investitionsfazilität mit potenziellem Cashflow. Das Gebäude befindet sich auf dem Gebiet e…
$3,52M
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Büro 2 285 m² in Riga, Lettland
Büro 2 285 m²
Riga, Lettland
Zimmer 30
Fläche 2 285 m²
Zu verkaufen ist eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in der ehemaligen Hotelgebäudeanl…
$769,852
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Büro 132 m² in Riga, Lettland
Büro 132 m²
Riga, Lettland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Gewerberäume im lebhaften Zentrum von RigaDer Raum hat den Status der Wohnungseigenschaft, d…
$309,115
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Büro 275 m² in Riga, Lettland
Büro 275 m²
Riga, Lettland
Zimmer 8
Fläche 275 m²
Stockwerk 1/6
$345,774
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Büro 400 m² in Riga, Lettland
Büro 400 m²
Riga, Lettland
Fläche 400 m²
Stockwerk 2/7
Das Gebäude, in dem sich das Büro befindet, befindet sich in einer der angesehensten Straßen…
$1,17M
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Büro 400 m² in Riga, Lettland
Büro 400 m²
Riga, Lettland
Fläche 400 m²
Schöne, moderne Büro- und Geschäftsräume in einer der renommiertesten Straßen von Riga!Raum:…
$1,03M
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Metropolis Riga
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Büro 4 308 m² in Riga, Lettland
Büro 4 308 m²
Riga, Lettland
Fläche 4 308 m²
Verkaufen Sie das Bürogebäude.- Gesamtfläche: 5600 m2 (einschließlich Tiefgarage).- Vermietb…
$19,97M
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Büro 320 m² in Riga, Lettland
Büro 320 m²
Riga, Lettland
Zimmer 6
Fläche 320 m²
Stockwerk 1/6
Die prächtige Residenz, die sich wieder das moderne Leben im ruhigen Zentrum von Riga vorges…
$938,069
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Büro 2 126 m² in Marienbach, Lettland
Büro 2 126 m²
Marienbach, Lettland
Fläche 2 126 m²
Verkauf Bürogebäude in MarupeGesamtfläche des Gebäudes 2126m2Büroraum 1170 m2Parkplatz - 1 E…
$1,41M
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Büro 200 m² in Riga, Lettland
Büro 200 m²
Riga, Lettland
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Gewerberäume im lebhaften Zentrum von RigaDer Raum hat den Status der Wohnungseigenschaft, d…
$492,283
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