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Langzeitmiete von Immobilien in Lettland

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Rigaer Strand
154
Riga
671
Marienbach
24
Marupes pagasts
31
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943 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 900 m² in Stopinu pagasts, Lettland
Gewerbefläche 900 m²
Stopinu pagasts, Lettland
Zimmer 1
Fläche 900 m²
Stockwerk 1/1
$4,777
pro Monat
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Wohnung 5 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Stockwerk 5/5
Der Besitzer bietet eine gemütliche und sehr komfortable Wohnung für langfristige Miete, bef…
$2,326
pro Monat
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Gewerbefläche 92 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 92 m²
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Stockwerk 5/5
Über Immobilien - Hofhaus, Fenster gegenüber dem Hof, Aufzug zur Verfügung. Immobilien und H…
$430
pro Monat
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Miethaus in Riga, Lettland
Miethaus
Riga, Lettland
Zimmer 79
Stockwerk 1/6
Zu vermieten ist ein Gebäude in der Peldu Street - im Zentrum der historischen Entwicklung v…
$23,481
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/2
$2,328
pro Monat
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/4
Stadtzentrum, Ruhe und eine sonnige Aussicht für Ihren Morgenkaffee – alles in einer Wohnung…
$853
pro Monat
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Mazur EstateMazur Estate
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 97 m²
Stockwerk 16
Neubau, alle Stadtkommunikation, moderne Sanierung, Panoramafenster, voll möbliert, gesicher…
$4,215
pro Monat
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VIP Real
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Gewerbefläche 53 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 53 m²
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Über das Anwesen - renoviertes Gebäude, vorderes Gebäude, Aufzug zur Verfügung. Extras - Vid…
$495
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/4
Stadtzentrum, Ruhe und sonnige Aussicht für eine morgendliche Tasse Kaffee – alles in einer …
$763
pro Monat
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Gewerbefläche 197 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 197 m²
Riga, Lettland
Fläche 197 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten zur Miete Räumlichkeiten für ein Restaurant oder Café oder Bar im Herzen von Riga…
$11,638
pro Monat
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Gewerbefläche 39 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 39 m²
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/5
$295
pro Monat
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Gewerbefläche 38 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 38 m²
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 8/8
Moderne, voll ausgestattete Büroräume sind im 8. Stock zu vermieten. Diese Eigenschaft ist e…
$533
pro Monat
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Haus 6 zimmer in Babites pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Babites pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 368 m²
Etagenzahl 2
Ein modernes zweistöckiges Haus ist im privaten Dorf „Dižbārdi“ zu vermieten.Im ersten Stock…
$6,382
pro Monat
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Immobilienagentur
VIP Real
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/4
Zur Miete am Tag, eine voll ausgestattete Wohnung in einem renovierten Gebäude, neben dem Ze…
$69
pro Monat
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 236 m²
Etagenzahl 3
Reihenhaus mieten in Jurmala Das Hotel liegt in einer ruhigen Gegend von Privathäusern. Alle…
$1,372
pro Monat
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Gewerbefläche 1 747 m² in Keckau, Lettland
Gewerbefläche 1 747 m²
Keckau, Lettland
Fläche 1 747 m²
$9,181
pro Monat
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Gewerbefläche in Riga, Lettland
Gewerbefläche
Riga, Lettland
Zimmer 1
Stockwerk 1/2
renoviertes Haus, exklusives Finishing in einem modernen Stil, gepflegter Bereich, gut ausge…
$4,746
pro Monat
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Immobilienagentur
VIP Real
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/5
$576
pro Monat
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Tribus Realty
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Gewerbefläche 800 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 800 m²
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 800 m²
Stockwerk 1/1
Immobilien und Heizung - nicht gebaute technische Kommunikation. Territory - entwickelte Inf…
$3,275
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 4
Für den Sommer mieten Sie eine geräumige Dreizimmerwohnung 50 Meter vom Meer in Majori! Die …
$2,205
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
Neubau, alle Stadtkommunikation, voll möbliert, Einbauküche, Einbaumöbel, Fußbodenheizung, g…
$2,089
pro Monat
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VIP Real
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Gewerbefläche 142 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 142 m²
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 142 m²
Stockwerk 2/7
Moderne Klasse Büroräume im renommierten Bürozentrum "Novira Plaza" in der 2A Marijas Street…
$2,719
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/4
Stadtzentrum, Ruhe und eine sonnige Aussicht für Ihren Morgenkaffee – alles in einer Wohnung…
$822
pro Monat
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 133 m²
Stockwerk 3
Geräumige Wohnung im Zentrum von Jurmala in der Nähe des Waldparks "Dzintari". Hochwertiges,…
$2,727
pro Monat
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VIP Real
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnung mit 3 separaten Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 108 m2. Die Küch…
$12,697
pro Monat
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Gewerbefläche 76 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 76 m²
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3/5
Straßenhaus, Eingang von der Straße, Parkgebühr, Aufzug vorhanden, Gemeinschaftsbad-WC, Zent…
$884
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Adazu pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Adazu pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 276 m²
$2,903
pro Monat
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Tribus Realty
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 14 m²
Stockwerk 1/2
Zur Miete ein gemütliches und stilvolles Studio-Apartment für kurze Aufenthalte - ideal für …
$51
pro Monat
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Gewerbefläche 73 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 73 m²
Riga, Lettland
Fläche 73 m²
Stockwerk 1
Ein Zimmer für einen Laden bauen. Gesamtfläche 73, 4 m2 - Miete 14 EUR/M2/M + Mehrwertsteuer…
$1,065
pro Monat
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Gewerbefläche 2 958 m² in Riga, Lettland
Gewerbefläche 2 958 m²
Riga, Lettland
Fläche 2 958 m²
Wir bieten Lager-/Industrieräume zur Miete in Riga.Die Räumlichkeiten befinden sich in der T…
$12,155
pro Monat
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