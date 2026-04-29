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Geschäftszentrum Elizabetes 45

Riga, Lettland
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 29.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Elisabethstraße, 45 47 Kitija Paukina

Über den Komplex

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Bürofläche ist in der Elizabetes Street 45/47, im Zentrum von Riga. Diese Büroräume sind voll ausgestattet mit modernen Lüftungs- und Klimasystemen, die den Mitarbeitern ein komfortables Arbeitsumfeld bieten. Die historische Treppe ist mit eleganten Glasfenstern geschmückt und fügt einen besonderen Charme hinzu. Das Gebäude ist mit allen notwendigen Annehmlichkeiten und Kommunikation ausgestattet. Die Videoüberwachung wird durchgeführt, um die Sicherheit und den Frieden des Verstandes zu gewährleisten. Die Treppe ist nicht nur repräsentativ, sondern auch ästhetisch ansprechend. Die Mieter erhalten auch in der Nacht einen vollen Zugang zum Bürogebäude. Bezahlte Parkplätze stehen in der Nähe des Gebäudes zur Verfügung - sowohl in der Nähe des Kongresshauses als auch in der Nähe der Straße Zaļā sowie in der Nähe des Stadions Skonto.

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