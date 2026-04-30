Geschäftszentrum Stabu iela 47

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Stabu Street 47 – Repräsentativer Büroraum im Stadtzentrum von Riga
In einer der begehrtesten Standorte im Stadtzentrum von Riga – Stabu Street 47, zwischen Krišjāņa Barona und Aleksandra Čaka Straßen sind hochwertige Büroräume verfügbar. Das 1928 erbaute und vom Architekten Pauls Mandelštams entworfene Gebäude kombiniert historischen architektonischen Charme mit moderner Bürofunktionalität.
Das Büro befindet sich im 5. Stock eines renovierten Hofgebäudes und bietet eine ruhige und produktive Arbeitsumgebung von Straßenlärm entfernt. Die Räumlichkeiten bieten 24/7 Zugang, so dass sie ideal für Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten.
Eigenschaften des Büros
Geschlossenes Layout mit vier separaten Zimmern
Privates Badezimmer
Hochwertige Innenausstattung:
Laminatboden
lackierte Wände
Doppelverglaste Fenster
Holztüren
Windows gegenüber dem Innenhof
Gebäude Vorteile
Renoviertes Gebäude
Saubere und gepflegte Treppe
Aufzug
24/7 Sicherheit und Videoüberwachung
круглосуточный доступ (24/7 access)
Büroreinigung zweimal pro Woche
Brandschutz- und Sicherheitsalarmsysteme
Versorgungs- und Versorgungseinrichtungen
Zentrale Stadtheizung
Alle notwendigen Mitteilungen
Internetzugang verfügbar
Fachlich verwaltete Immobilie
Standort
Gut ausgebaute Infrastruktur
Öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe
Geschäfte, Cafés und Dienstleistungen zu Fuß erreichbar
Komfortabler Zugang aus allen Teilen von Riga
Aktiver Fußgängerfluss
Keine Parkplätze stehen im Innenhof zur Verfügung; jedoch befindet sich ein bezahlter Parkplatz direkt gegenüber dem Gebäude (~ EUR 60/Monat).
Nutzungsbedingungen
Mindestmietdauer: 1 Jahr
Kaution: 2 Monate Miete
Wartungsgebühr und Immobiliensteuer in der Miete enthalten
Prämissen sind frei und bereit für sofortige Belegung
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
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