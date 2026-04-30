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Geschäftszentrum Stabu iela 47

Riga, Lettland
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ID: 35025
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1548
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Letzte Aktualisierung: 29.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Stabu iela, 47

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2016

Über den Komplex

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Stabu Street 47 – Repräsentativer Büroraum im Stadtzentrum von Riga In einer der begehrtesten Standorte im Stadtzentrum von Riga – Stabu Street 47, zwischen Krišjāņa Barona und Aleksandra Čaka Straßen sind hochwertige Büroräume verfügbar. Das 1928 erbaute und vom Architekten Pauls Mandelštams entworfene Gebäude kombiniert historischen architektonischen Charme mit moderner Bürofunktionalität. Das Büro befindet sich im 5. Stock eines renovierten Hofgebäudes und bietet eine ruhige und produktive Arbeitsumgebung von Straßenlärm entfernt. Die Räumlichkeiten bieten 24/7 Zugang, so dass sie ideal für Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten. Eigenschaften des Büros Geschlossenes Layout mit vier separaten Zimmern Privates Badezimmer Hochwertige Innenausstattung: Laminatboden lackierte Wände Doppelverglaste Fenster Holztüren Windows gegenüber dem Innenhof Gebäude Vorteile Renoviertes Gebäude Saubere und gepflegte Treppe Aufzug 24/7 Sicherheit und Videoüberwachung круглосуточный доступ (24/7 access) Büroreinigung zweimal pro Woche Brandschutz- und Sicherheitsalarmsysteme Versorgungs- und Versorgungseinrichtungen Zentrale Stadtheizung Alle notwendigen Mitteilungen Internetzugang verfügbar Fachlich verwaltete Immobilie Standort Gut ausgebaute Infrastruktur Öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe Geschäfte, Cafés und Dienstleistungen zu Fuß erreichbar Komfortabler Zugang aus allen Teilen von Riga Aktiver Fußgängerfluss Keine Parkplätze stehen im Innenhof zur Verfügung; jedoch befindet sich ein bezahlter Parkplatz direkt gegenüber dem Gebäude (~ EUR 60/Monat). Nutzungsbedingungen Mindestmietdauer: 1 Jahr Kaution: 2 Monate Miete Wartungsgebühr und Immobiliensteuer in der Miete enthalten Prämissen sind frei und bereit für sofortige Belegung

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Riga, Lettland
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