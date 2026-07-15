Geschäftszentrum Preses Nama Kvartāls

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Preses Nama Kvartāls – Rigas neues zentrales Geschäftsviertel
Preses Nama Kvartāls ist die ehrgeizigste Mixed-Use-Entwicklung in Riga, mit einer Gesamtinvestition von etwa 500 Millionen Euro. Es soll die linke Bank der Stadt in einen prämieren Hub für Unternehmen und Innovation verwandeln.
Verfügbare Räume & Infrastruktur:
Leasable Area: Wir bieten flexible Büroräume der Klasse A von 200 bis 2.500 m2.
Business Center: 26.000 m2 moderner Arbeitsraum.
Multifunktionalität: Ein 23-stöckiger Wohnturm, Hotel-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen.
Vernetzung: Ein multifunktionales Gebäude mit über 1.000 Parkplätzen und umfangreicher EV-Ladeinfrastruktur.
Freiraum: 14.000 m2 Landschaftsflächen für Erholung und öffentliche Nutzung.
Nachhaltigkeit: Alle Gebäude sind auf energienahe Standards mit BREEAM-Zertifizierung ausgelegt, um eine nachhaltige Umgebung und optimierte Betriebskosten zu gewährleisten.
Objekteigenschaften
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
2026
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
Essen & Trinken
Finanzen
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
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