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Geschäftszentrum Preses Nama Kvartāls

Riga, Lettland
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 09.04.26

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Balasta dambis, 2 k 2

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Preses Nama Kvartāls – Rigas neues zentrales Geschäftsviertel Preses Nama Kvartāls ist die ehrgeizigste Mixed-Use-Entwicklung in Riga, mit einer Gesamtinvestition von etwa 500 Millionen Euro. Es soll die linke Bank der Stadt in einen prämieren Hub für Unternehmen und Innovation verwandeln. Verfügbare Räume & Infrastruktur: Leasable Area: Wir bieten flexible Büroräume der Klasse A von 200 bis 2.500 m2. Business Center: 26.000 m2 moderner Arbeitsraum. Multifunktionalität: Ein 23-stöckiger Wohnturm, Hotel-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Vernetzung: Ein multifunktionales Gebäude mit über 1.000 Parkplätzen und umfangreicher EV-Ladeinfrastruktur. Freiraum: 14.000 m2 Landschaftsflächen für Erholung und öffentliche Nutzung. Nachhaltigkeit: Alle Gebäude sind auf energienahe Standards mit BREEAM-Zertifizierung ausgelegt, um eine nachhaltige Umgebung und optimierte Betriebskosten zu gewährleisten.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

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Riga, Lettland
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