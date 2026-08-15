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Wohnungen in Lettland

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Oger Galle
4
Riga
941
Rigaer Strand
495
Stopinu pagasts
25
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1 658 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Stockwerk 4/5
$144,259
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Wohnung 5 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 5
Fläche 111 m²
Stockwerk 3/4
$340,973
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Tribus Realty
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 5/5
$60,618
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Tribus Realty
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 2/4
$172,953
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Tribus Realty
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 8/9
$92,467
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Tribus Realty
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 1/3
Inselpark – Wo Paradies Chancen trifft Island Park ist eine visionäre Wohnanlage am Wasser i…
$90,891
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche, Terrasse und Tiefgarage …
$245,851
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
Mežaparka Dorf ist 50 neue Häuser für Menschen, die davon träumen, in der Nähe der Natur zu …
$355,617
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
Wohnung in der modernen Wohnanlage "Turaidas Viertel" neben der Jomas Street. Die Wohnung be…
$290,077
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/6
$103,619
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Zum Verkauf stilvolle 2-Zimmer-Wohnung in einem komplett renovierten Gebäude neben Zunda Can…
$152,155
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Metropolis Riga
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Einzigartige Gelegenheit, voll möblierte und ausgestattete Wohnungen an einem ausgezeichnete…
$229,828
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Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Die neuen Amber Residence Projekt Wohnungen in Jaundubulti bieten modernes Leben in der Nähe…
$307,424
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Metropolis Riga
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Wohnung 5 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Stockwerk 2
Wir bieten eine geräumige Wohnung im Zentrum der Stadt zu kaufen, an der Dzirnavu Straße, in…
$319,084
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VIP Real
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Zum Verkauf eine moderne und durchdachte 3-Zimmer-Wohnung im neuen Projekt √ eine große Wahl…
$159,019
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Metropolis Riga
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/5
Bringen Sie Harmonie in Ihr Leben mit einem Zuhause im Parka Kvartāls! Das neue Wohnprojekt…
$149,372
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/4
$165,783
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Tribus Realty
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine elegante, zweistufige 3-Zimmer-Wohnung im 2. Stock des Gebäudes. Die Wohnung…
$1,11M
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/5
Bringen Sie Harmonie in Ihr Leben mit einem Zuhause im Parka Kvartāls! Das neue Wohnprojekt…
$180,905
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 285 m²
Neue Wohnungen im exklusiven Projekt am Meer in Jurmala sind eine gute Wahl für diejenigen, …
$599,640
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Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Diese modernen Apartments im SUN SAIL-Komplex verbinden zentrale Lage, Breite und Komfort in…
$369,634
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Metropolis Riga
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Wohnung 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 357 m²
Stockwerk 3/3
Luxurious designer apartment with six bedrooms near the sea in the FREGAT project, located i…
$894,817
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Аталанта
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Wohnung 2 zimmer in Lici, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lici, Lettland
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 4/4
$115,989
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Tribus Realty
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/3
Inselpark – Wo Paradies Chancen trifft Island Park ist eine visionäre Wohnanlage am Wasser i…
$105,296
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/2
Verkauft exklusive 3-Level-Wohnung! Das neue Projekt, das in der Viesturgarden eingerichte…
$639,735
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Wohnung 5 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Stockwerk 5/7
Das HOFT-Projekt befindet sich am Strelnieku 5 auf einer 1212 Quadratmeter großen Landschaft…
$1,25M
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 142 m²
Stockwerk 5/6
$295,201
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Tribus Realty
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Wohnung 3 zimmer in Pinki, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Pinki, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Saliena Parklife Apartments Das Herzstück des Projekts ist ein geräumiger Park mit einer Flä…
$184,760
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Metropolis Riga
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Geräumige Wohnung im komplexen Sky Garden.Zu verkaufen leichte Drei-Zimmer-Wohnung in der Wo…
$216,220
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Kompakte Studiowohnungen in Dzintari.Zum Verkauf eine gemütliche 1-Zimmer-Studio-Wohnung im …
$93,956
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Metropolis Riga
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Eigenschaftstypen in Lettland

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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