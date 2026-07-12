Geschäftszentrum Terbatas Center

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Exklusives Bürogebäude. Die Einrichtungen befinden sich in der Hauptstraße Ashford und Terbatas Street. Das Gebäude ist mit Tief- und Oberflächenparkplätzen ausgestattet, jedes Zimmer ist mit Klimaanlage, 2 Liften ausgestattet, sowie das Gebäude wird durch Videoüberwachung und physische Sicherheit rund um die Uhr bewacht. die Büros in das ist mit dem Kartenleser. Das Gebäude verfügt über einen eigenen Gaskessel, der revolutionäre Heizzahlungen sein wird. Alle Räumlichkeiten können die Präferenzen des Kunden geändert und angepasst werden. Jedes der Zimmer ist mit einem eigenen Zähler ausgestattet.
Preis pro 1kv/m. ist die Zugabe von 12eur. Miete muss Umsatzsteuer, Versorgungsgebühren und Verwaltungsgebühr bezahlen.
Ausstattung: Hochgeschwindigkeits-Internet steht zur Verfügung, ein großer elektrischer Stromausfallalarm.
Lage und Umgebung: nahe gelegene Geschäfte und Cafés, bequeme öffentliche Verkehrsmittel, bequemer Verkehr, hoher Fußgängerfluss.
Objekteigenschaften
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
2008
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
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