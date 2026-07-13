Geschäftszentrum Peldu iela 26/28

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
PRESTIGIOUS OFFICE SPACE FÜR RENT IN DER ERZEUGNISSE - PELDU STREET 26/28
Arbeiten Sie an einem Ort, an dem Geschichte, Prestige und Geschäftsenergie zusammenkommen. Büroräume in der Peldu Street 26/28 bieten eine einzigartige Gelegenheit, Ihr Unternehmen in einem der gefragtesten Orte in Riga zu wachsen – direkt im Herzen der Altstadt.
Warum diese Räumlichkeiten wählen?
Erstklassige Lage – nur wenige Schritte vom Fluss Daugava entfernt, umgeben von Restaurants, Cafés, Banken und Hotels. Perfekt für die Hosting-Clients und die Verbesserung Ihres Unternehmensbildes.
Historisches Gebäude mit Charakter – authentische Architektur, hohe Decken und geräumige Layouts schaffen eine prestigeträchtige und inspirierende Arbeitsumgebung.
Flexibles Layout – sowohl für Privatbüros als auch für Freiraumkonzepte geeignet.
Komfortabler Zugang – ausgezeichnete öffentliche Verkehrsverbindungen und nahe gelegene Parkplätze.
Dynamisches Geschäftsumfeld – ein lebendiger Geschäftsbereich, der die Vernetzung und das Wachstum fördert.
Ideal für:
– Kanzleien
– Finanz- und Beratungsunternehmen
– IT und kreative Teams
– Vertretungen und Gründungen
Machen Sie einen starken ersten Eindruck.
Dies ist nicht nur ein Büro – es ist eine Adresse, die für Ihr Geschäft funktioniert.
Kontaktieren Sie uns heute, um einen Blick zu arrangieren und den perfekten Platz für Ihr Unternehmen in der Altstadt zu finden!
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen