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Geschäftszentrum Peldu iela 26/28

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Marstallstraße, 21

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PRESTIGIOUS OFFICE SPACE FÜR RENT IN DER ERZEUGNISSE - PELDU STREET 26/28 Arbeiten Sie an einem Ort, an dem Geschichte, Prestige und Geschäftsenergie zusammenkommen. Büroräume in der Peldu Street 26/28 bieten eine einzigartige Gelegenheit, Ihr Unternehmen in einem der gefragtesten Orte in Riga zu wachsen – direkt im Herzen der Altstadt. Warum diese Räumlichkeiten wählen? Erstklassige Lage – nur wenige Schritte vom Fluss Daugava entfernt, umgeben von Restaurants, Cafés, Banken und Hotels. Perfekt für die Hosting-Clients und die Verbesserung Ihres Unternehmensbildes. Historisches Gebäude mit Charakter – authentische Architektur, hohe Decken und geräumige Layouts schaffen eine prestigeträchtige und inspirierende Arbeitsumgebung. Flexibles Layout – sowohl für Privatbüros als auch für Freiraumkonzepte geeignet. Komfortabler Zugang – ausgezeichnete öffentliche Verkehrsverbindungen und nahe gelegene Parkplätze. Dynamisches Geschäftsumfeld – ein lebendiger Geschäftsbereich, der die Vernetzung und das Wachstum fördert. Ideal für: – Kanzleien – Finanz- und Beratungsunternehmen – IT und kreative Teams – Vertretungen und Gründungen Machen Sie einen starken ersten Eindruck. Dies ist nicht nur ein Büro – es ist eine Adresse, die für Ihr Geschäft funktioniert. Kontaktieren Sie uns heute, um einen Blick zu arrangieren und den perfekten Platz für Ihr Unternehmen in der Altstadt zu finden!

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