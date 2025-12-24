Gewerbeimmobilien Augustines Darzs

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
"Augustlicher Garten" – historischer Charme und moderner Komfort
"Augustine's garden" ist ein Wohnprojekt, das im Jahr 2024 umgesetzt wird, das drei verschiedene Gebäude zu einem einzigen Ensemble vereint. Im Zentrum des Projekts befindet sich ein von dem Architekten Aleksandra Vanagas 1907 entworfenes Miethaus im Stil der nationalen Romantik, dessen historische Fassade sorgfältig restauriert wurde und authentische dekorative Details bewahrt. Hinter ihm, im Hofbereich, gibt es wieder aufgebaute ehemalige Werkstattgebäude, die in moderne Wohnungen und Stadthäuser umgewandelt wurden.
Im Rahmen der Renovierung des Projekts wurden Gebäudefassaden, Versorgungseinrichtungen und Dächer komplett renoviert sowie energieeffiziente Heizungs- und Lüftungssysteme installiert, die A und A+ Energieeffizienzklasse gewährleisten. Die Apartments verfügen über große Doppelkammerfenster, französische Balkone und Terrassen, die mit dem ruhigen Innenhof verbunden sind.
Das Innendesign wird von natürlichen Materialien und neutralen Farbpaletten dominiert, die eine harmonische und funktionelle Umgebung schaffen. Die Zimmer sind mit intelligenten Technologien ausgestattet, mit denen Sie die Beleuchtung und das Klima individuell anpassen können. Der grüne Innenhof schafft eine private und friedliche Umgebung im Stadtzentrum und bietet Bewohnern einen harmonischen Wohnraum.
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
