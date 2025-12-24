  1. Realting.com
Gewerbeimmobilien Augustines Darzs

Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
15
ID: 25137
In CRM: 1528
Letzte Aktualisierung: 24.12.25

Standort

  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Über den Komplex

"Augustlicher Garten" – historischer Charme und moderner Komfort "Augustine's garden" ist ein Wohnprojekt, das im Jahr 2024 umgesetzt wird, das drei verschiedene Gebäude zu einem einzigen Ensemble vereint. Im Zentrum des Projekts befindet sich ein von dem Architekten Aleksandra Vanagas 1907 entworfenes Miethaus im Stil der nationalen Romantik, dessen historische Fassade sorgfältig restauriert wurde und authentische dekorative Details bewahrt. Hinter ihm, im Hofbereich, gibt es wieder aufgebaute ehemalige Werkstattgebäude, die in moderne Wohnungen und Stadthäuser umgewandelt wurden. Im Rahmen der Renovierung des Projekts wurden Gebäudefassaden, Versorgungseinrichtungen und Dächer komplett renoviert sowie energieeffiziente Heizungs- und Lüftungssysteme installiert, die A und A+ Energieeffizienzklasse gewährleisten. Die Apartments verfügen über große Doppelkammerfenster, französische Balkone und Terrassen, die mit dem ruhigen Innenhof verbunden sind. Das Innendesign wird von natürlichen Materialien und neutralen Farbpaletten dominiert, die eine harmonische und funktionelle Umgebung schaffen. Die Zimmer sind mit intelligenten Technologien ausgestattet, mit denen Sie die Beleuchtung und das Klima individuell anpassen können. Der grüne Innenhof schafft eine private und friedliche Umgebung im Stadtzentrum und bietet Bewohnern einen harmonischen Wohnraum.

Standort auf der Karte

Riga, Lettland
Gewerbeimmobilien Augustines Darzs
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
