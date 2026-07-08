Wohnung in einem Neubau Brīvības iela 192

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Historisches Wohnanlageportfolio in Zentralriga
Eine seltene Gelegenheit, ein Portfolio von drei historischen Wohngebäuden in der Brīvības-Straße und der Krišjāa Barona-Straße zu erwerben - zwei der etabliertesten und begehrtesten Hauptstraßen von Riga.
Das Portfolio bietet eine Gesamtbaufläche von 3.708,10 m2 und bietet ein hervorragendes langfristiges Investitions- und Sanierungspotenzial.
Brīvības Straße 192
Ein bemerkenswertes historisches Apartmentgebäude mit Einzelhandelsgebäuden im Erdgeschoss, das ursprünglich 1907 erbaut und vom renommierten lettischen Architekten Konstantīns Pēkšēns entworfen wurde. Historisch bekannt als das Gavariš, Rode und Pētersons Haus.
Gebäudespezifikation
Gesamtbaufläche: 1.408,70 m2
Wohnfläche: 875,01 m2
Geschäftsräume im Erdgeschoss: 195.63 m2
Keller und Gemeinschaftsräume: 335.12 m2
Die Kombination von Wohneinheiten und Einzelhandel auf Straßenebene schafft eine attraktive Mischnutzungsinvestitionsmöglichkeit.
Krišjāa Barona Street 131 – Innenhofgebäude
Ein Wohnhofgebäude mit einer effizienten Wohnungsgestaltung und exzellentem Mietpotenzial.
Gebäudespezifikation
Gesamtbaufläche: 1.080,40 m2
Wohnfläche: 817,96 m2
Keller und Gemeinschaftsräume: 262,40 m2
Krišjāa Barona Street 131 – Front Building
Ein elegantes historisches Wohnhaus an der Straße auf einem der Hauptboulevards von Riga.
Gebäudespezifikation
Gesamtgebäudefläche: 1.219,00 m2
Wohnfläche: 1.014,66 m2
Keller und Gemeinschaftsräume: 217,13 m2
Investitionsschwerpunkte
Prime Central Riga Lage.
Historische Architektur mit bleibendem Wert.
Mischnutzungspotenzial.
Starke Nachfrage nach Wohnungsmieten.
Erhebliche Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Renovierung.
Attraktives Asset für institutionelle Investoren, Entwickler und Family Offices.
REALAT bietet umfassende Anlageberatung, einschließlich Due Diligence, Sanierungsstrategie, Finanzmodellierung, Renovierungsmanagement, Verkauf, Leasing und langfristiges Immobilienmanagement.
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen