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Wohnung in einem Neubau Brīvības iela 192

Riga, Lettland
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Letzte Aktualisierung: 08.07.26

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Freiheitsstraße, 192

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    1907

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Historisches Wohnanlageportfolio in Zentralriga Eine seltene Gelegenheit, ein Portfolio von drei historischen Wohngebäuden in der Brīvības-Straße und der Krišjāa Barona-Straße zu erwerben - zwei der etabliertesten und begehrtesten Hauptstraßen von Riga. Das Portfolio bietet eine Gesamtbaufläche von 3.708,10 m2 und bietet ein hervorragendes langfristiges Investitions- und Sanierungspotenzial. Brīvības Straße 192 Ein bemerkenswertes historisches Apartmentgebäude mit Einzelhandelsgebäuden im Erdgeschoss, das ursprünglich 1907 erbaut und vom renommierten lettischen Architekten Konstantīns Pēkšēns entworfen wurde. Historisch bekannt als das Gavariš, Rode und Pētersons Haus. Gebäudespezifikation Gesamtbaufläche: 1.408,70 m2 Wohnfläche: 875,01 m2 Geschäftsräume im Erdgeschoss: 195.63 m2 Keller und Gemeinschaftsräume: 335.12 m2 Die Kombination von Wohneinheiten und Einzelhandel auf Straßenebene schafft eine attraktive Mischnutzungsinvestitionsmöglichkeit. Krišjāa Barona Street 131 – Innenhofgebäude Ein Wohnhofgebäude mit einer effizienten Wohnungsgestaltung und exzellentem Mietpotenzial. Gebäudespezifikation Gesamtbaufläche: 1.080,40 m2 Wohnfläche: 817,96 m2 Keller und Gemeinschaftsräume: 262,40 m2 Krišjāa Barona Street 131 – Front Building Ein elegantes historisches Wohnhaus an der Straße auf einem der Hauptboulevards von Riga. Gebäudespezifikation Gesamtgebäudefläche: 1.219,00 m2 Wohnfläche: 1.014,66 m2 Keller und Gemeinschaftsräume: 217,13 m2 Investitionsschwerpunkte Prime Central Riga Lage. Historische Architektur mit bleibendem Wert. Mischnutzungspotenzial. Starke Nachfrage nach Wohnungsmieten. Erhebliche Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Renovierung. Attraktives Asset für institutionelle Investoren, Entwickler und Family Offices. REALAT bietet umfassende Anlageberatung, einschließlich Due Diligence, Sanierungsstrategie, Finanzmodellierung, Renovierungsmanagement, Verkauf, Leasing und langfristiges Immobilienmanagement.

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