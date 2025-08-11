  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Riga
  4. Gewerbeimmobilien EZERA SOLO

Gewerbeimmobilien EZERA SOLO

Riga, Lettland
von
$30,465
;
32
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 20126
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1506
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.07.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Das Projekt "EZERA SOLO" befindet sich im Stadtteil Ezermalas Street 4, Riga Mežaparks, im Raum zwischen Ezermalas, Viskali, Sprukstes und Mailīšu Streets. Das Gebäude befindet sich in einer ruhigen, grünen, geschlossenen Gegend mit gepflasterten Pfaden, einem Kinderspielplatz und einem Erholungsgebiet, was den Standort besonders attraktiv macht. 500 m vom See skášezers und nur 7 km vom Zentrum von Riga entfernt, ist das Anwesen ein großartiges Beispiel für eine erfolgreiche Rekonstruktion - das Gebäude, das 1970 gebaut wurde, wurde komplett renoviert, so dass es einen modernen Look, Renovierung der Fassade und vollständig ersetzen die internen Kommunikationssysteme. Das Projekt ist ein hervorragendes Beispiel für eine lakonische und moderne Renovierung, die drei Konzepte kombiniert: kompakt, minimalistisch und kostensparend. 105 kompakte Studio- oder Zwei-Zimmer-Wohnungen sind zum Kauf erhältlich, in der Größe von 15.7 bis 34.5 m2. In den Wohnungen mit einer voll hochwertigen Innenausstattung gibt es lackierte Wände und Decken, einen Laminatboden EGGER Klasse 33 und ein voll ausgestattetes Badezimmer und einen Raum für die Waschmaschine. Alles, was Sie tun müssen, ist die Auswahl und Installation der Möbel. Die Wohnungen mit weißer Veredelung (75) haben Trennwände und alle notwendigen Kommunikation, Heizung, Strom, Kanalisation, kaltes Wasser im Badezimmer und Küche, Wasser, Strom und Heizung Zähler, Türen und Fensterläden. Diese Wohnungen ermöglichen es den Bewohnern, ihre eigenen Designideen zu erfüllen. Ein Parkplatz kann gegen Aufpreis erworben werden, Preis - 5000 EUR. Die Wohnungen im Projekt "EZERA SOLO" sind die ideale Residenz für Menschen, die die Nähe zur Natur schätzen, während Sie einen einfachen Zugang zu allen Teilen der Stadt genießen. Dieser Ort ist eine perfekte Wahl für junge Menschen, die einen aktiven Lebensstil führen, sowie für neue Familien, die gerade im Leben beginnen und Komfort und eine moderne Umgebung für das tägliche Leben gewährleisten. Das Projekt zeichnet sich durch seine Nähe zu mehreren Universitäten als ausgezeichnete Investitionsprospekt aus und sorgt für eine kontinuierliche Nachfrage nach Mietwohnungen. In der Nachbarschaft gibt es die RTU Fakultät für Verkehr und Maschinenbau, National Defence Academy, National Police College und Akademie der Sportpädagogik. Ihre Präsenz macht “EZERA SOLO” besonders attraktiv für Studenten und akademische Mitarbeiter, die in der Nähe ihrer Studien- oder Arbeitsorte leben möchten, wodurch ein stabiler Mietmarkt und eine ausgezeichnete Investitionsrendite gewährleistet werden.

Standort auf der Karte

Riga, Lettland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Staraja Rusas 8
Riga, Lettland
von
$127,810
Handel Mežaparka Village
Riga, Lettland
von
$95,997
Handel KERN RESIDENCES
Riga, Lettland
von
$209,144
Handel Rīdzenes Rezidence
Riga, Lettland
von
$124,558
Handel City Home
Riga, Lettland
von
$88,305
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien EZERA SOLO
Riga, Lettland
von
$30,465
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Summer House
Handel Summer House
Rigaer Strand, Lettland
von
$138,267
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Unser größter Reichtum ist reine Natur. Möglichkeit, frische Luft zu atmen, sich an der Ostsee zu entspannen und Kraft auf einer täglichen Basis zu nehmen. Wahrscheinlich hatte jeder von uns einen Traum von unserem Anwesen in Jurmala. Dank der vorteilhaften Pläne und flexiblen Preispolitik, …
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Handel Lindenholma
Handel Lindenholma
Marienbach, Lettland
von
$232,382
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige Wohnfläche bietet. Ein neues Wohnviertel in der gefragtesten Gegend von Riga, wo Sie eine ideale Balance zwischen den Annehmlichkeiten der Stadt und grünem Außenraum, Bewegung und Frieden, ausgezeichne…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Handel Amalijas iela 5A
Handel Amalijas iela 5A
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2024
In der ruhigen und historischen Nachbarschaft von Agenskalns befindet sich das herausragende Architekturdenkmal aus Holz - das Wohngebäude der 5A Amālijas Street, das 1912 unter der Leitung des Architekten Oskar Alexander Johann Baar erbaut wurde. Das Gebäude wird komplett renoviert und bewa…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen