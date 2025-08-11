Gewerbeimmobilien EZERA SOLO

Das Projekt "EZERA SOLO" befindet sich im Stadtteil Ezermalas Street 4, Riga Mežaparks, im Raum zwischen Ezermalas, Viskali, Sprukstes und Mailīšu Streets. Das Gebäude befindet sich in einer ruhigen, grünen, geschlossenen Gegend mit gepflasterten Pfaden, einem Kinderspielplatz und einem Erholungsgebiet, was den Standort besonders attraktiv macht. 500 m vom See skášezers und nur 7 km vom Zentrum von Riga entfernt, ist das Anwesen ein großartiges Beispiel für eine erfolgreiche Rekonstruktion - das Gebäude, das 1970 gebaut wurde, wurde komplett renoviert, so dass es einen modernen Look, Renovierung der Fassade und vollständig ersetzen die internen Kommunikationssysteme. Das Projekt ist ein hervorragendes Beispiel für eine lakonische und moderne Renovierung, die drei Konzepte kombiniert: kompakt, minimalistisch und kostensparend. 105 kompakte Studio- oder Zwei-Zimmer-Wohnungen sind zum Kauf erhältlich, in der Größe von 15.7 bis 34.5 m2. In den Wohnungen mit einer voll hochwertigen Innenausstattung gibt es lackierte Wände und Decken, einen Laminatboden EGGER Klasse 33 und ein voll ausgestattetes Badezimmer und einen Raum für die Waschmaschine. Alles, was Sie tun müssen, ist die Auswahl und Installation der Möbel. Die Wohnungen mit weißer Veredelung (75) haben Trennwände und alle notwendigen Kommunikation, Heizung, Strom, Kanalisation, kaltes Wasser im Badezimmer und Küche, Wasser, Strom und Heizung Zähler, Türen und Fensterläden. Diese Wohnungen ermöglichen es den Bewohnern, ihre eigenen Designideen zu erfüllen. Ein Parkplatz kann gegen Aufpreis erworben werden, Preis - 5000 EUR. Die Wohnungen im Projekt "EZERA SOLO" sind die ideale Residenz für Menschen, die die Nähe zur Natur schätzen, während Sie einen einfachen Zugang zu allen Teilen der Stadt genießen. Dieser Ort ist eine perfekte Wahl für junge Menschen, die einen aktiven Lebensstil führen, sowie für neue Familien, die gerade im Leben beginnen und Komfort und eine moderne Umgebung für das tägliche Leben gewährleisten. Das Projekt zeichnet sich durch seine Nähe zu mehreren Universitäten als ausgezeichnete Investitionsprospekt aus und sorgt für eine kontinuierliche Nachfrage nach Mietwohnungen. In der Nachbarschaft gibt es die RTU Fakultät für Verkehr und Maschinenbau, National Defence Academy, National Police College und Akademie der Sportpädagogik. Ihre Präsenz macht “EZERA SOLO” besonders attraktiv für Studenten und akademische Mitarbeiter, die in der Nähe ihrer Studien- oder Arbeitsorte leben möchten, wodurch ein stabiler Mietmarkt und eine ausgezeichnete Investitionsrendite gewährleistet werden.