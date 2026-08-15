Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Lettland
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Lettland
Welche Dokumente sind für den Kauf einer neuen Wohnung in Lettland erforderlich?
Ausländische Staatsbürger benötigen einen Pass, um eine Wohnung in einem Neubau zu kaufen, sowie eine Sondergenehmigung für den Erwerb des Grundstücks rund um das Haus. Das zweite Dokument wird innerhalb von 20 Tagen ausgestellt. Außerdem müssen Sie ein Konto bei einer örtlichen Bank eröffnen, von dem aus das Geld nach Abschluss des Geschäfts an den Verkäufer überwiesen wird.
Welche Einschränkungen müssen Ausländer beachten, wenn sie Immobilien von einem Entwickler in Lettland kaufen?
Ausländer können neue Wohnungen und Häuser beliebiger Größe erwerben. Beschränkungen gelten nur für bestimmte Territorien. So ist es Ausländern beispielsweise nicht gestattet, Wohnungen in Wohnanlagen in Lettland auf Grundstücken in der Nähe von Staatsgrenzen und öffentlichen Gewässern zu kaufen.
Welche Städte in Lettland sind bei den Käufern neuer Wohnraumen am beliebtesten?
Ausländer, die zum Arbeiten und Studieren ins Land kommen, kaufen eher Immobilien in der Hauptstadt Riga. Investoren, die eine Ferienunterkunft für den Sommerurlaub kaufen wollen, entscheiden sich für Jurmala und Ventspils. Auch in Lettland sind neue Wohnkomplexe in Liepaja und Jelgava sehr gefragt.