Riga, Lettland

von €550

Kapitulation vor: 2023

Projekt 4 der Entwicklungsfirma HouseNet – ist ein neues, intelligentes und energieeffizientes Haus der Klasse A mit einer ausgezeichneten Lage in Riga, Bezirk Ziepniekkalns. Wenn Sie sich für eine Wohnung in unserem neuen Projekt entscheiden, erwerben Sie ein qualitativ neues Wohnniveau in einem exklusiven Wohnhaus vom Typ Club, in dem Sie Ruhe finden, da das Haus nur 15 Wohnungen hat. Das Gebäude wird in Betrieb genommen und ist zur Besiedlung bereit. Apartments mit vollständiger Innenausstattung von hoher Qualität werden zum Verkauf angeboten. Die Höhe der Decken der Wohnungen beträgt 2, 7 Meter. Technische Merkmale des Gebäudes, der Wohnung und des Gebiets: 1. GasO Wärmeversorgung 2. Stromversorgung Sadales Tīkls 3. Digitales Fernsehen und Internet Balticom 4. Kanalisation und Wasserversorgung Rīgas Ūdens 5. Videoüberwachung HouseNet. 6. Außenwände - Gasblock (300 mm), isoliert mit Polystyrolschaum und Watte (150 mm), bedeckt mit Verstärkungsschicht und dekorativem Gips 7. Innenlagerwände - Gasblock (300 mm), beidseitig mit Gips (20 mm) bedeckt, 2 Farbschichten Caparol 8. Interne Trennwände - Gasblock (200 mm), beidseitig mit Gips (20 mm) bedeckt, 2 Farbschichten Caparol 9. Zwischenbodendecke – monolithischer Stahlbeton, bedeckt mit einer Wärmedämmschicht mit einer Dicke von 50 mm, einem Schalldämmfilm mit einer Dicke von 10 mm und leichtem Beton 50 mm. 10. Dach - monolithischer Stahlbeton - isoliert mit Polystyrolschaum (400 mm) und Steinwolle (50 mm), bedeckt mit 2 Ruberoidschichten 11. Fenster aus Kunststoff, 6-Kammer-Fenster Gealan, mit der doppelt verglasten Einheit der 3. Schicht 12. Eingangstür zum Gebäude – Aluminiumtür Ponzio mit doppelt verglaster Einheit der 3. Schicht, ausgestattet mit IP-Gegensprechanlage FERMAX 13. Innentüren: a) Eingangstür der Wohnung - Feuer (EI-30), Schallschutz (37dB), Holztür b) Raumtüren - aus Holz 14. Treppe - monolithische Stahlbetonkonstruktionen. 15. Bodenbeläge: a) in den Badezimmern - Bodenfliesen aus Steinmasse b) in den verbleibenden Räumen – 10 mm Laminat 33 Klasse Kronotex c 5 mm Futter 16. Belüftung: a) Schlussfolgerungen für die Installation von Abluftventilatoren in allen Badezimmern b) Schlussfolgerungen für die Installation von Küchenhauben in) in allen Fenstern sind Ventile der Zwangsbelüftung (Aereco) installiert 17. Energieversorgung: a) Verkabelung unter Steckdosen + installierte Steckdosen (Hersteller AVV) b) Verkabelung unter Beleuchtung + installierte Schalter (Hersteller ABB) in) Verkabelung unter externer Beleuchtung + installierte Schalter (Hersteller ABB) + installierte externe Lampen (na Balkone) g) Kabelverkabelung für den Einbau von Elektroherden und anderen Küchengeräten 18. Schwache Netzwerke: a) Netzwerk LAN (Internet) b) digitales Fernsehen b) Rauchmelder 19. Heizung: a) Gaskondensatkessel BOSCH b) Alle Räume werden mit Heizkörpern beheizt in) Heizung jedes Raums – individuell einstellbarer Thermostat am Kühler, auf Wunsch des Käufers ist es auch möglich, einen elektronischen Thermostat zu installieren, Dies wird über das Internet programmiert und verwaltet (Zugriff über eine spezielle Anwendung auf dem Mobiltelefon) und ermöglicht eine signifikante Optimierung des Wärmeverbrauchs 20. Gebiet: a) Landschaftsfläche (Asphaltwege, Spielplatz, Bereich mit LED-Beleuchtung usw. ) b) Parkplatz unter Berücksichtigung der Anzahl der Wohnungen im Haus b) Eingangstor mit automatischer Steuerung g) Wicket d) IP-Gegensprechanlage FERMAX MEET wird über das Internet gesteuert (Zugriff über eine spezielle Anwendung auf dem Mobiltelefon). Der Videoanruf erfolgt am Telefon. Sie können die Tür des Eingangs beantworten und / oder öffnen e) Videoüberwachung Hikvision 21. Sanitär: a) Mischer - HANSGROHE b) Bad - KALDEWEI in) Muscheln - LAUFEN PRO g) Toilette - LAUFEN PRO Alle im Gebäude installierten Zähler sind intelligent mit Fernlesung (Heizung, kaltes und heißes Wasser, Strom). Um den Verbrauch von kommunalem (allgemeinen) Strom zu senken, ist auf dem Dach des Gebäudes ein Solarbatteriesystem installiert, das Ihre Kosten erheblich senkt. Dienstleistungsunternehmen – SIA “ Selectum Home ” Die Bewohner des Hauses haben die Möglichkeit, den neuesten Service zu erhalten und die Installation einer elektrischen Ladestation in der Nähe ihres Parkplatzes zu bestellen (die Anzahl ist begrenzt). Beim Kauf einer Wohnung ist es möglich, die Herstellung und Installation von Küchenmöbeln und -geräten sowie Fachschränken und anderen Möbeln zu bestellen. Die Bewohner des Hauses haben die Möglichkeit, die Installation eines individuellen Luftrückgewinnungssystems zu bestellen. Neben der Wohnung können Sie auch einen Parkplatz und einen Hauswirtschaftsraum erwerben. In der Nähe gibt es eine Bushaltestelle, eine Schule, einen Kindergarten, eine Ladestation für Elektroautos, Cafés und Restaurants, eine Autowaschanlage mit Wasch- und Antrieb, ein Einkaufszentrum für Promo Cash und Carry