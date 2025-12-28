  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Riga
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Riga, Lettland

Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Marienbach
2
Salaspils novads
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Alle anzeigen Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Riga, Lettland
von
$293
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Lacplesa Street 18 1906., John Alder Eines der ersten Gebäude in Riga mit sprachlichen Merkmalen der staatlichen Jugendstilformen in der Fassadenarchitektur. Die Fassade ist mit exquisiten dekorativen Reliefs dekoriert. Die Gables werden von ausdrucksstarken figurativen Kompositionen mit de…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Alle anzeigen Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Riga, Lettland
von
$871
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Das Wohnhaus befindet sich in einer renommierten Innenstadt. Einige diplomatische und konsularische Dienste verschiedener Länder konzentrieren sich in diesem Viertel, in der Nähe des Welthandelszentrums. Die Gesamtfläche des Gebäudes nach der Rekonstruktion macht 2504.1 aus m2. Im Erdgeschos…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Matīsa 52
Wohngebäude Matīsa 52
Wohngebäude Matīsa 52
Wohngebäude Matīsa 52
Wohngebäude Matīsa 52
Alle anzeigen Wohngebäude Matīsa 52
Wohngebäude Matīsa 52
Riga, Lettland
von
$488
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Das Gebäude wurde nach einer kompletten Renovierung in Betrieb genommen. Das Haus befindet sich neben Ziedoņdārzs, einer bequemen öffentlichen Verkehrsbewegung. Infrastruktur - Entwickelt mit zunehmendem Wert für die Zukunft, in der Nähe Geschäfte, Restaurants, Sportclubs, etc. Oberflächen: …
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Alle anzeigen Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Riga, Lettland
von
$520
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Eine positive Umgebung erwartet Sie im Projekt - der weite Bereich in der Nähe des Gebäudes ist gut beleuchtet und mit Wanderwegen, Freizeitbänken und Kinderspielplätzen angelegt. Es ist reich mit Bäumen und Blumenpflanzen gepflanzt. S22 hat einen Kinderspielplatz, das Gebiet ist geschlossen…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Alle anzeigen Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Riga, Lettland
von
$1
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Funktionalismus, Wohnungsbau im weiten Teil des Zentrums von Riga. 18 Wohnhaus mit Geschäftsräumen im 1. Stock Es ist auch möglich, im Hof zu parken
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
Alle anzeigen Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
Riga, Lettland
von
$674
Jahr der Inbetriebnahme 2019
CITY STAR LOFTS ist ein komplett rekonstruiertes historisches Gebäude, das ein kulturelles Denkmal des historischen Zentrums von Riga ist. Es ist ein kleines, aber schönes und qualitatives Wohnprojekt mit nur 5 Wohnungen und einem Erdgeschoss Büro. Ursprünglich wurde dieses schöne kleine Lof…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Riga, Lettland
von
$290
Jahr der Inbetriebnahme 2024
hl. 56 - Mūra İres Nams İpašuma Apraksts Þertrūdes iela 56 ir elegants mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā ērtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot vēsturisko šarmu ar mūsdienīgām ērtībām. Vēsturiskais Šarms Arhitektūra: Nams ir cēlies 19. gadsimta beigās un lepojas …
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Riga, Lettland
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Hochwertiges, elegantes, historisches Haus mit einem Jugendstil-Touch im Zentrum von Riga. Einrichtungen: Es werden drei Holzfenster installiert, die für Stille sorgen. Ein Aufzug ist im Gebäude installiert. Die Wohnungen und das Haus wurden qualitativ renoviert, wodurch die historischen W…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Riga, Lettland
von
$639
Jahr der Inbetriebnahme 1879
İres nams (1879.) arh. Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektismen, daudzdzīvokļu māja
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Alle anzeigen Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Riga, Lettland
von
$697,147
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Suchen Sie eine komfortable Unterkunft zur Miete in Riga? Achten Sie auf die Wohnungen mit Designer-Reparatur im Aparthotel "Ventspils Loft" befindet sich 3 km vom Zentrum der Stadt und 5 km vom Flughafen Riga entfernt. Dies ist eine ausgezeichnete Entscheidung, wenn Sie alle Vorteile des W…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Alle anzeigen Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Riga, Lettland
von
$296
Jahr der Inbetriebnahme 2004
KALPAKA PARK RESIDENCE bei Kalpaka Blvd 7 ist sowohl ein Apartmenthaus als auch ein Bürogebäude im sogenannten Boulevardkreis von Riga, das sich vor allem durch seine Jugendstilarchitektur auszeichnet. Das Gebäude besteht aus zwei Teilen – das „alte“ Gebäude wurde von dem bekannten lettische…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
Alle anzeigen Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
Riga, Lettland
von
$183,940
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Das Haus der Mauer wurde 1911 erbaut, Architekt Paul Mandelstams
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Alle anzeigen Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Riga, Lettland
von
$1
Jahr der Inbetriebnahme 1911
Das Mehrfamilienhaus im Zentrum von Riga, in der Aleksandra Čaka Straße 83/85, ist ein historisches und bemerkenswertes architektonisches Wahrzeichen. Es wurde 1911 erbaut und vom Architekten Jānis Alksnis entworfen. Das Gebäude ist bekannt für seinen markanten sechsstöckigen Ziegelflügel im…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Alle anzeigen Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Riga, Lettland
von
$1,198
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Konfidenz, Stabilität, die neuesten Technologien und Qualität, Zunda Die Türme steigen zum Zenit in der Skyline des 21. Jahrhunderts Riga – in Begriffen von Architektur, Design und Lebensstil
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Brīvības iela 100
Wohngebäude Brīvības iela 100
Wohngebäude Brīvības iela 100
Wohngebäude Brīvības iela 100
Wohngebäude Brīvības iela 100
Riga, Lettland
von
$232,562
Jahr der Inbetriebnahme 1910
Miethaus mit Geschäften in Brivibas Straße Nr. 100 (viergeschossiges Haus) gebaut 1895, Architekt G.Krons und Miethaus mit Geschäft in Brivibas Straße Nr. 100 (fünfgeschossiges Haus) gebaut 1910, Architekt K. J. Felsko, ehemaliges Eigentum der Industriellen Heinrich Gaabe. Miethaus mit Gesch…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Alle anzeigen Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Riga, Lettland
von
$188,375
Jahr der Inbetriebnahme 2003
Büro- und Wohnungsbau mit Kino (1933-1935) Bogen. Alfred Carr, Kurt Betge, 2003 rekonstruiert, Bogen. Visvaldis Sarma, Jānis Norde. Das ehemalige Widescreen-Kino "Aina". Es gab 547 Sitze im Auditorium. Ein "kanonisches" Beispiel des Funktionsismus. Das multifunktionale Gebäude befindet sich…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen