Gewerbeimmobilien Island Park

Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
;
17
ID: 32981
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1531
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 23.12.25

Standort

  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Inselpark – Wo Paradies Chancen trifft Island Park ist eine visionäre Wohnanlage am Wasser in Zaķusala – ein Ort, wo urbane Eleganz auf natürliche Ruhe trifft. Im Herzen der Entwicklung steht ein exklusives dreistöckiges Wohnhaus mit einer Tiefgarage und großzügigen Terrassen mit Blick auf den Fluss und die Skyline von Riga. Die geräumigen Terrassen sind das charakteristische Merkmal des Gebäudes und bieten einen atemberaubenden Panoramablick. Genießen Sie Ihren Morgenkaffee am sanften Klang des Flusses oder gastieren Sie einen Abend bei der Besichtigung des Sonnenuntergangs über der Stadt. Trotz seiner ruhigen und privaten Halbinsel Lage ist das Stadtzentrum nur wenige Minuten entfernt. Island Park ist, wo sich jeder Tag wie ein Urlaub fühlt. Deine Insel. Deine Zukunft.

Standort auf der Karte

Riga, Lettland
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

