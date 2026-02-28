  1. Realting.com
Geschäftszentrum BC Dzelzavas 117

Riga, Lettland
von
$694
;
20
ID: 33995
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1541
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 27.02.26

Standort

  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024

Über den Komplex

Das Bürozentrum in der Dzelzavas Street 117 ist einer der bekanntesten Geschäftskomplexe der Klasse B in Purvciems und bietet eine stabile und gut organisierte Arbeitsumgebung. Strategisch gelegen, sorgt das Gebäude für hervorragende Sichtbarkeit und bequemen Zugang von den wichtigsten arteriellen Straßen der Stadt. Das Projekt ist ideal für Unternehmen, die hohe Funktionalität in Verbindung mit angemessenen Wartungskosten priorisieren. Die Grundrisse sind flexibel und ermöglichen die Erstellung von offenen Büros oder verteilten Arbeitsräumen, die auf bestimmte Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Für die Bequemlichkeit der Mieter ist das Gebäude mit modernen Lüftungs- und Klimaanlagen ausgestattet und sorgt für ein angenehmes Mikroklima in jeder Jahreszeit. Die Sicherheit wird durch 24/7 physische Sicherheit, Videoüberwachung und ein Zugangskontrollsystem gewährleistet. Einer der größten Vorteile des Komplexes ist der geräumige Parkplatz für Mitarbeiter und Kunden zur Verfügung. Das erste Stockwerk verfügt über ein gemütliches Café und verschiedene Dienstleister, wodurch die täglichen Routinen für das Personal einfacher werden. Die umliegende Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren und Restaurants in unmittelbarer Nähe. Das Bürozentrum zeichnet sich durch professionelles Management und schnelle technische Unterstützung für alltägliche Angelegenheiten aus. Dies ist eine Umgebung, in der Business-Effizienz eine günstige Lage und aufmerksamen Service erfüllt. Dzelzavas 117 ist eine nach vorne denkende Wahl für langfristige Unternehmenswachstum und Mitarbeiter-Wohlbewesen.

Standort auf der Karte

Riga, Lettland
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ihre Anfrage hinterlassen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
