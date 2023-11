Über den Komplex

KALPAKA PARK RESIDENCE am Kalpaka Blvd 7 ist sowohl ein Apartmenthaus als auch ein Bürogebäude im sogenannten Boulevardkreis von Riga, der sich hauptsächlich durch seine Jugendstilarchitektur auszeichnet. Das Gebäude besteht aus zwei Teilen —. Das „ alte ” -Gebäude wurde vom bekannten lettischen Architekten J. entworfen. F. Baumanis in den Jahren 1874-1879 im klassischen Stil. Im Jahr 2004 wurden der Wiederaufbau des alten Gebäudes und der Bau eines neuen Flügels abgeschlossen. Heute gibt es 34 Wohnungen und Büros zu vermieten. Ein Concierge-Personal und eine Vielzahl von Dienstleistungen werden angeboten, um den Komfort und das Wohlbefinden unserer Tanants zu gewährleisten. In diesem schönen Gebäude stehen Apartments und Büros zur Verfügung. Gesamtmietfläche – 2.976 m².