Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Griechenland
Wie viel kostet ein Quadratmeter neuer Wohnung in Griechenland im Durchschnitt?
Wohnungen in Neubauten sind in Griechenland 10-20 % teurer als Wohnungen in Altbauten. Der Durchschnittspreis für einen Quadratmeter Neubauwohnung in zentralen Bezirken liegt bei 3000-4000 Euro. Befindet sich die Immobilie in Küstennähe, können die Preise um 10-15 % höher sein.
In welchen Bezirken werden in Griechenland am häufigsten Immobilien vom Entwickler gekauft?
Attika ist besonders gefragt. Es ist ein dicht besiedeltes Gebiet, in dem sich die Hauptstadt des Landes (Athen) und zahlreiche malerische Urlaubsorte befinden. Hier befinden sich Neuentwicklungen in Griechenland zu verkaufen. Chalkidiki und Kreta sind ebenfalls unter den Top 3 der beliebtesten Regionen. In diesen Urlaubsorten werden Wohnungen hauptsächlich für Erholung erworben.
Können Ausländer neue Wohnprojekte in Griechenland in Betracht ziehen und Quadratmeter in neuen Wohnkomplexen in Griechenland kaufen?
Ja, dieses Recht steht allen Ausländern zu. Es kann eine beliebige Anzahl von Objekten erworben werden.
Welche Neubauten in Griechenland, Neubauimmobilie sind am gefragtesten?
Die Käufer entscheiden sich eher für Wohnkomplexen im Premium-Segment, die nach dem Prinzip der "Stadt in der Stadt" gebaut werden. Neue Landhäuser und Stadthäuser sind ebenfalls sehr beliebt.