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Neue Immobilien in Griechenland

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Athen
4
Attika
36
Regionalbezirk Athen-Süd
14
Municipality of Piraeus
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Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
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Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
von
$2,53M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Unabhängige gewerbliche Immobilie 1,110 qm zum Verkauf – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia ParaskeviVerkaufspreis: 2.200.000 € (verhandelbar)Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in einem der prominentesten Standorte auf Mesogeion Avenue, Athen, Griechenland. Eine eigenständige Gewerbeimm…
Bauherr
DC Constructions
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Bauherr
DC Constructions
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Villa Villa in Griechenland für Golden Visa
Villa Villa in Griechenland für Golden Visa
Villa Villa in Griechenland für Golden Visa
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Villa Villa in Griechenland für Golden Visa
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Villa Villa in Griechenland für Golden Visa
Municipality of Ermionida, Griechenland
von
$571,353
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in der prestigeträchtigen Region Peloponnes – ideal für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis in Griechenland über das Golden-Visa-Programm. 📍 Lage • Thermisia, P…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
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Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Griechenland
von
$193,286
Etagenzahl 1
Zu verkaufenDuplex von 83 qm in Sithonia, Chalkidiki Die Duplex befindet sich im ersten Stock und im zweiten Stock. Die erste Etage besteht aus einem Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche, einer Dusche WC. Die zweite Etage besteht aus einem Schlafzimmer. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich von …
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Grekodom Development
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
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Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$487,199
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Neubauprojekt im Küstenviertel Palaio Faliro, einem der begehrtesten Wohngebiete Athens, nur wenige Minuten von der Athener Riviera, Stränden und Marinas entfernt. Das Projekt befindet sich im Bau und umfasst ein 7-stöckiges Gebäude mit 21 Residenzen, darunter Apartments mit 2 und 3 Schla…
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Invest Cafe
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Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
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Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$291,311
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
4 Immobilienobjekte 4
Über das ProjektKALLITHEA VEERDEE ist eine moderne Wohnanlage von 8 Wohnungen, die nach den neuesten Standards von Komfort und Funktionalität geschaffen werden. Geräumige Layouts, moderne Veredelungsmaterialien und durchdachte Designlösungen bieten einen hohen Lebensstandard, der für Profis,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 63.0
288,517 – 300,058
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Parkview Athens ist eine exklusive Wohnenklave mit einem modernen Athener Wohnerlebnis mit Panoramablick auf den Park und die ikonische Skyline der Stadt. Nachdenklich gestaltet und elegant fertiggestellt, bietet die Entwicklung 13 moderne Apartments von 35 qm bis 53 qm, darunter gut ausgest…
Bauherr
Limar Homes
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Bauherr
Limar Homes
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English, Ελληνικά
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
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Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$263,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 37–47 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bella Vista Golden Visa Residences ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im beliebten Stadtteil Kallithea, nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Athens und wenige Schritte vom Stavros Niarchos Kulturzentrum und der Athens Riviera entfernt. Das Projekt umfasst 10 vollständig möblierte Designer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 47.0
276,977 – 300,058
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
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Wohngebäude Lopes Residences
Municipality of Paiania, Griechenland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Rettet Tausende! Steigern Sie Ihr Einkommen!Eine außergewöhnliche Gelegenheit für Investoren, Lopes Residences kommt mit drei Jahren kostenloses Management und Gemeinschaftsgebühren - Sie Tausende zu sparen und gleichzeitig Ruhe von Tag eins. Das Lopes Residences befindet sich in einem ruhig…
Bauherr
Velment
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Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Municipality of Glyfada, Griechenland
von
$286,554
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm Diese Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Glyfada an der Athener Riviera und bietet eine hervorragende Möglichkeit sowohl zum Wohnen als auch zur Kapitalanlage. Die Immobilie erfüllt die Voraussetzungen für…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
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Municipality of Alimos, Griechenland
von
$874,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
:Beyond ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der berühmten Athen Riviera, nur 160 Meter vom Sandstrand und neben Alimos Marina, einer der größten Yachthäfen der Region. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die den maritimen Lebensstil schätzen, Ästhetik, Komfort und Investitionen in eine Auf…
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Invest Cafe
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Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
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Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$263,746
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
🏡 Apartment in Piräus für die Golden Visa 💰 Preis: 272.000 € Modernes Apartment in Piräus, einem der vielversprechendsten Stadtteile der Metropolregion Athen. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Hafen von Piräus, Metrostationen, die Athener Riviera, Yachthäfen und das historische Z…
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Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
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Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$422,802
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
🏡 Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm Diese moderne Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Neo Faliro, einer der vielversprechendsten Lagen der Athener Riviera. Das Projekt verbindet zeitgenössische Architektur mit der sorgfältigen Restaurier…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
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Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$389,713
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano 💰 Preis: 340.000 € 📍 Lage: Mikrolimano / Kastella, Piräus (Athen), Griechenland 📄 Status: Für das Golden Visa Programm geeignet 🏠 Objektdaten Einheit: Maisonette M3 Immobilientyp: Maisonette auf zwei Ebenen …
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Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$855,177
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Neubauprojekt im Küstenviertel Alimos, Teil der Athener Riviera, nur 850 m vom Meer entfernt. • Gebäude mit 6 Etagen und 13 Wohnungen • 1- bis 3-Zimmer-Apartments und Duplexwohnungen • Energieklasse A+ Größen 70 – 210 m² Preise • ab €641.000 + MwSt. • ab €4.546/m² Aussta…
Immobilienagentur
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Wohnanlage 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
Wohnanlage 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
Wohnanlage 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
Wohnanlage 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
Wohnanlage 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
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Wohnanlage 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
Municipality of Athens, Griechenland
von
$445,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen Projektbeschreibung Lage: Filolaou 168, Pangrati, eines der begehrtesten Wohnviertel Athens. Verkehrsanbindung: 1 Minute zur Bushaltestelle, 14 Minuten zur Metrostation Aghios Ioannis, 8 Minuten zum Varnava-Platz und etwa 25 Minuten zur Akropolis. …
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Wohnanlage Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa
Wohnanlage Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa
Wohnanlage Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa
Wohnanlage Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa
Wohnanlage Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa
Vaia, Griechenland
von
$284,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa Standort: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Griechenland Moderne Wohnung in einer neuen Boutique-Wohnanlage auf der Insel Ägina, einer der schönsten Inseln im Saronischen Golf. Das Projekt vereint eine hervorragende Lage in Strandnähe…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
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Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 23–50 m²
8 Immobilienobjekte 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in PiräusErschließen Sie das Potenzial von erstklassigen Immobilien nur wenige Schritte von der Ägäis entfernt.Präsentation von Portside Residenz - eine seltene Gelegenheit, ein voll funktionsfähiges, ertragreiches Mietobjekt im Herzen von …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.0 – 50.0
184,651 – 346,221
Wohnung 2 zimmer
33.0 – 44.0
253,895 – 346,221
Bauherr
Limar Homes
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Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
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Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Griechenland
von
$184,652
Das Tranio-Team hat eine Baustelle in einer ruhigen, sauberen Gegend im Zentrum von Athen gekauft und schließt ein 6-stöckiges Apartmentgebäude ab. Es wird ein modernes Gebäude mit Aufzug und Gewerbefläche im Erdgeschoss. 11 Apartments und Studios werden mit Finishing, Badbeschlägen und Küch…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Alle anzeigen Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Municipality of Kifisia, Griechenland
von
$834,543
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Exklusive Wohnanlage in Kifisia – einem der prestigeträchtigsten und grünsten Vororte Athens, bekannt für seine aristokratische Atmosphäre, historischen Villen und wunderschönen Parks. Die Anlage besteht aus 10 hochwertigen Residenzen in zwei Boutique-Gebäuden (je 3 Etagen). Immobilien…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
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Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$419,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro - ein angesehenes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes Stadtleben am Meer mit dem Komfort eines Res…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
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Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Municipality of Glyfada, Griechenland
von
$2,69M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa Ein exklusives Penthouse im prestigeträchtigsten Stadtteil der Athener Riviera – Glyfada. Diese großzügige Residenz mit privatem Pool, spektakulärem Panoramablick auf das Meer und modernster Tech…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
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Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
von
$765,333
Gounari ist ein komplettes Renovierungsprojekt eines Wohngebäudes, das 2024 fertiggestellt ist.Im Projekt stehen zwei Apartments mit 2 Schlafzimmern zur Verfügung. Sie können mit einem garantierten Ertrag von 4,5% vermietet werden, verwaltet von Blueground, einem führenden internationalen Im…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Alle anzeigen Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$336,198
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa Moderne Wohnung in einer hochwertigen Wohnanlage in erster Meereslinie an der Athener Riviera. Eine ausgezeichnete Wahl für Urlaub, Investitionen und die Erlangung einer griechischen Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Golden-Visa-Progra…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
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Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$286,554
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Etolikou 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa Etolikou 11 ist ein modernes Wohnprojekt mit Serviced Apartments, nur 170 Meter vom Hafen von Piräus entfernt — einem der wichtigsten Entwicklungsgebiete Griechenlands. Durch die Umnutzung eines Industriegebäudes erf…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 31–40 m²
3 Immobilienobjekte 3
ProjektübersichtDie Aura Residence ist eine Boutique, die aus 19 Wohneinheiten besteht.Es umfasst 9 spezielle Parkplätze für die Bewohner.Die Wohnungsgrößen reichen von ca. 35 m2 bis 65 m2, bietet kompakte und komfortable Wohnmöglichkeiten.Das Hotel liegt in Agios Dimitrios, nur eine 10-minü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 40.0
248,125 – 265,436
Wohnung 2 zimmer
40.0
265,436
Bauherr
Limar Homes
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Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
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Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$294,818
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
🏡 Wohnung direkt am Meer in Piräus | Golden Visa Griechenland 💰 Preis: 258.000 € 📍 Lage: Piräus, Athen, Griechenland Die Wohnanlage befindet sich in erster Meereslinie, nur wenige Schritte vom größten Passagierhafen Griechenlands entfernt. Die Gegend zählt zu den vielversprechendsten …
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Invest Cafe
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Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
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Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Galissas, Griechenland
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 3
Objektübersicht: Syros Island Apartment ComplexStandort: Syros Island, GriechenlandTyp: Apartment ComplexGesamteinheiten: 21 Apartments und StudiosEinheitsgrößen: Reichweite von 20m2 bis 50m2Preisbereich: 85.000 € - 220.000 €Beschreibung:Dieser sorgfältig renovierte Apartmentkomplex liegt au…
Immobilienagentur
JP & Partners Ltd
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Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Municipality of Athens, Griechenland
von
$298,016
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
🏡 Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm Moderne 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnprojekt in einer der vielversprechendsten Lagen Athens. Das Projekt vereint eine erstklassige Lage, hochwertige Ausstattung und hervorragendes Investitionspotenzial. 📍 Lage Zen…
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Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Alle anzeigen Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$824,430
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Serenity ist ein neuer Boutique-Komplex im Elite-Bereich von Alimos, nur 3 Minuten von der Küste der Athener Riviera entfernt. Panorama Meerblick, exquisite Architektur, Terrassen mit Blick auf den Sonnenuntergang und einen hohen Lebensstandard machen dieses Projekt ideal für Wohnen, Erholun…
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Invest Cafe
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Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$337,734
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
MALIBU RESIDENCES ist das neue Wohnprojekt im üppigen Vorort Elliniko, direkt an der Athenischen Riviera. Mit 6 schönen 2-Zimmer-Wohnungen, einem 4 Schlafzimmer Maisonette und gebaut mit unseren hohen Baustandards, MALIBU Residences sind eine einzigartige Gelegenheit, um Zugang zu dieser fan…
Bauherr
V2 Development
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Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
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Wohngebäude WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Griechenland
von
$367,695
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 109 m²
1 Immobilienobjekt 1
Dieser Wohnkomplex liegt in der grünen Umgebung von Ilion in Athen und bietet eine hervorragende Gelegenheit sowohl für Investitionen als auch für das Familienleben. Das Gebäude wird bald, nämlich im Jahr 2024, fertiggestellt und wurde sorgfältig für maximalen Komfort und Bequemlichkeit konz…
Bauherr
KEGHOLDINGS EE
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Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Alle anzeigen Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$285,007
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 52 m²
1 Immobilienobjekt 1
🏗 Beschreibung des Projekts unter dem Goldenen Visum📍 Location.Kallithea ist eine lebendige und lebendige Gegend von Athen, die ein reiches historisches Erbe und eine moderne urbane Atmosphäre verbindet.Bekannt für seine Thermalquellen in der VergangenheitJetzt ein kulturelles Zentrum mit Bl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
369,302
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Touristischer Komplex Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Touristischer Komplex Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Touristischer Komplex Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Touristischer Komplex Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Touristischer Komplex Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Touristischer Komplex Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Plomari, Griechenland
von
$114,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen von Piräus, der die Idee des städtischen Lebens verändert. Das Projekt verbindet moderne Architektur, ökologisches Denken und entwickelte Infrastruktur und bildet einen einzigartigen Anziehungspunkt für Bewohner und Investoren.📍 Perfekte LageDer Komplex ist nu…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Fläche 68 m²
1 Immobilienobjekt 1
V² ENTWICKLUNG MARINA RESIDENCES liegt perfekt im Herzen von Mikrolimano in Piräus. Mikrolimano ist ein beliebtes Reiseziel, das von Athenern, Einheimischen und Besuchern bevorzugt wird und einen charmanten und malerischen Ort sucht, an dem Sie Freizeit verbringen können. Mikrolimano (wö…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0
300,058
Bauherr
V2 Development
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Wohngebäude DIAMOND
Wohngebäude DIAMOND
Wohngebäude DIAMOND
Wohngebäude DIAMOND
Wohngebäude DIAMOND
Municipality of Peristeri, Griechenland
von
$423,497
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Apartmentgebäude DIAMOND liegt im Herzen von Peristeri im westlichen Teil von Athen und bietet eine hervorragende Gelegenheit sowohl für Investitionen als auch für das Leben mit der Familie. Das Gebäude wird Ende 2023 fertiggestellt und wurde sorgfältig für maximalen Komfort und Bequemli…
Bauherr
KEGHOLDINGS EE
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Villa Avra
Villa Avra
Villa Avra
Villa Avra
Villa Avra
Alle anzeigen Villa Avra
Villa Avra
Chaniotis, Griechenland
von
$1,54M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Die Villa Aura in Chanioti ist eine großartige Gelegenheit, mit Ihrer Familie in der Nähe der besten Strände der Ägäis in Griechenland zu leben. Sie wurden für ihre Sauberkeit mit blauen Flaggen ausgezeichnet. Die Residenz selbst ist auf einem Hügel erbaut und verfügt über einen großen priva…
Bauherr
Marina Villas
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Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
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Wohnviertel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
von
$157,985
Etagenzahl 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. mit einem alten Haus von 55 Q. M. AMENITIES MIT IN DER ZUSAMMENFASSUNG UND KANN für ein POLITISCHEs Zuhause aufgeklärt werden. Es handelt sich um einen VALUABLE PLOT für ein neues Zuhause im besten ARTEMIDA mit einem sehr guten ENTWICKLUNGSPROSPEKT al…
Immobilienagentur
Akinita-kapelli
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Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$276,530
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 45 m²
1 Immobilienobjekt 1
Skiway ist eine moderne Wohnanlage im Rahmen des Flaggschiffprojekts Piräus Greate, dem größten multifunktionalen Entwicklungsprojekt in Griechenland mit einer Fläche von mehr als 85.000 m2.🏙 Was ist Skiway?14-stöckiges Gebäude mit 44 Residenzen (von Studios bis 2+1)2 Ebenen von Geschäftsräu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0
317,369
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Alle anzeigen Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Griechenland
von
$417,482
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Unser Projekt „Melissia Oxygen“ befindet sich in den nördlichen Vororten der griechischen Hauptstadt. Die Gemeinde Melissia ist ein Gebiet, das sich durch seine dichte Vegetation auszeichnet. Obwohl es zum städtischen Gefüge der Stadt gehört, täuscht es Sie, indem es Ihnen die "relaxing Bild…
Bauherr
VITRUVIUS INVESTMENTS
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Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Alle anzeigen Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
von
$1,76M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Eine großartige Gelegenheit, Eigentümer einer modernen Villa in Griechenland in den prestigeträchtigen Vororten von Thessaloniki in Panorama zu werden! Einsatz fortschrittlicher Technologien und Einhaltung moderner Baunormen, hohe Qualität des Objekts. Lage der Villa Grace Die Villa…
Bauherr
Marina Villas
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Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
von
$307,296
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Nea Smirni wird von der Straßenbahnlinie durchquert, die es mit dem Zentrum von Athen und der Riviera verbindet. Es wurde rund um seinen beliebten Platz entwickelt und bietet eine erstaunliche Auswahl an Optionen für Unterhaltung, Sport, Essen und Einkaufen! Nea Smirni ist einer der lebendig…
Bauherr
V2 Development
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Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Alle anzeigen Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Griechenland
von
$482,623
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 118–124 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Villen in der modernen Wohnanlage « SEA GRACE » im ruhigen Teil des Ferienortes Plichrono, der Halbinsel Chalkidiki, verfügen über die erforderliche Infrastruktur für einen komfortablen Aufenthalt - Geschäfte, Supermärkte, Cafés, Bars, Restaurants, Tavernen, direkt 400 Meter vom Meer ent…
Bauherr
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
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Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Die Bel Air Residences befinden sich in Elliniko, einem gehobenen Vorort an der bezaubernden athenischen Riviera. Das Gebiet wird durch ein laufendes Pionierprojekt in Höhe von 8 Mio. EUR für Athen umgebaut, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines erstklassigen Metropolparks sowie der …
Bauherr
V2 Development
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Auf der Karte

Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Griechenland

Wie viel kostet ein Quadratmeter neuer Wohnung in Griechenland im Durchschnitt?

Wohnungen in Neubauten sind in Griechenland 10-20 % teurer als Wohnungen in Altbauten. Der Durchschnittspreis für einen Quadratmeter Neubauwohnung in zentralen Bezirken liegt bei 3000-4000 Euro. Befindet sich die Immobilie in Küstennähe, können die Preise um 10-15 % höher sein.

In welchen Bezirken werden in Griechenland am häufigsten Immobilien vom Entwickler gekauft?

Attika ist besonders gefragt. Es ist ein dicht besiedeltes Gebiet, in dem sich die Hauptstadt des Landes (Athen) und zahlreiche malerische Urlaubsorte befinden. Hier befinden sich Neuentwicklungen in Griechenland zu verkaufen. Chalkidiki und Kreta sind ebenfalls unter den Top 3 der beliebtesten Regionen. In diesen Urlaubsorten werden Wohnungen hauptsächlich für Erholung erworben.

Können Ausländer neue Wohnprojekte in Griechenland in Betracht ziehen und Quadratmeter in neuen Wohnkomplexen in Griechenland kaufen?

Ja, dieses Recht steht allen Ausländern zu. Es kann eine beliebige Anzahl von Objekten erworben werden.

Welche Neubauten in Griechenland, Neubauimmobilie sind am gefragtesten?

Die Käufer entscheiden sich eher für Wohnkomplexen im Premium-Segment, die nach dem Prinzip der "Stadt in der Stadt" gebaut werden. Neue Landhäuser und Stadthäuser sind ebenfalls sehr beliebt.
Realting.com
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