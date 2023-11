Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Griechenland

von €455,000

Wir bieten Apartments mit Terrassen und Gärten, Parkplätzen und Lagerräumen in einem neuen Luxuswohngebäude. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Fliesenboden Eichenparkett Doppelglasierte Aluminiumfenster Küchenschrank Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in der touristischen Küstenregion von Voula, in der Nähe aller notwendigen Infrastrukturen, Restaurants und Cafés, 5 Minuten vom Strand entfernt.