Wohnkomplex 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen

🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
Projektbeschreibung
Lage: Filolaou 168, Pangrati, eines der begehrtesten Wohnviertel Athens.
Verkehrsanbindung: 1 Minute zur Bushaltestelle, 14 Minuten zur Metrostation Aghios Ioannis, 8 Minuten zum Varnava-Platz und etwa 25 Minuten zur Akropolis.
Projekt: Hochwertige Umwandlung eines ehemaligen Geschäftsgebäudes in ein modernes Boutique-Wohnhaus mit nur 9 exklusiven Wohnungen auf 5 Etagen.
Investition: Vollständig für das griechische Golden-Visa-Programm qualifiziert.
PENTHOUSE 4-1
Exklusives Duplex-Penthouse mit privatem Pool
Preis: 685.000 €
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Wohnfläche: 93,00 m²
Außenflächen: 105,90 m²
Dachterrasse: 92,20 m² mit privatem Pool, Lounge-Bereich und BBQ-Zone.
Das prestigeträchtigste Objekt des gesamten Projekts.