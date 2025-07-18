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Wohnkomplex 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen

Municipality of Athens, Griechenland
von
$449,725
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ID: 37954
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Athens
  • Adresse
    Filolaou
  • Metro
    Aghios Ioannis (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen

Projektbeschreibung

Lage: Filolaou 168, Pangrati, eines der begehrtesten Wohnviertel Athens.

Verkehrsanbindung: 1 Minute zur Bushaltestelle, 14 Minuten zur Metrostation Aghios Ioannis, 8 Minuten zum Varnava-Platz und etwa 25 Minuten zur Akropolis.

Projekt: Hochwertige Umwandlung eines ehemaligen Geschäftsgebäudes in ein modernes Boutique-Wohnhaus mit nur 9 exklusiven Wohnungen auf 5 Etagen.

Investition: Vollständig für das griechische Golden-Visa-Programm qualifiziert.

PENTHOUSE 4-1

Exklusives Duplex-Penthouse mit privatem Pool

  • Preis: 685.000 €

  • 3 Schlafzimmer

  • 2 Badezimmer

  • Wohnfläche: 93,00 m²

  • Außenflächen: 105,90 m²

Dachterrasse: 92,20 m² mit privatem Pool, Lounge-Bereich und BBQ-Zone.

Das prestigeträchtigste Objekt des gesamten Projekts.

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Municipality of Athens, Griechenland
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Gesundheitspflege

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