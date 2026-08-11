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Neue Immobilien in Ägäis, Griechenland

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Wohnanlage Blue Lagoon Syros
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Galissas, Griechenland
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Etagenzahl 3
Objektübersicht: Syros Island Apartment ComplexStandort: Syros Island, GriechenlandTyp: Apartment ComplexGesamteinheiten: 21 Apartments und StudiosEinheitsgrößen: Reichweite von 20m2 bis 50m2Preisbereich: 85.000 € - 220.000 €Beschreibung:Dieser sorgfältig renovierte Apartmentkomplex liegt au…
Immobilienagentur
JP & Partners Ltd
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Touristischer Komplex Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
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Touristischer Komplex Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
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Plomari, Griechenland
von
$114,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen von Piräus, der die Idee des städtischen Lebens verändert. Das Projekt verbindet moderne Architektur, ökologisches Denken und entwickelte Infrastruktur und bildet einen einzigartigen Anziehungspunkt für Bewohner und Investoren.📍 Perfekte LageDer Komplex ist nu…
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