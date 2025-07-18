Wohnung in einem Neubau Lopes Residences

  1. Realting.com
Municipality of Paiania, Griechenland
Preis auf Anfrage
43
ID: 32948
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.11.25

Standort

  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Paiania

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Eine außergewöhnliche Gelegenheit für Investoren, Lopes Residences kommt mit drei Jahren kostenloses Management und Gemeinschaftsgebühren - Sie Tausende zu sparen und gleichzeitig Ruhe von Tag eins. Das Lopes Residences befindet sich in einem ruhigen und gut vernetzten Vorort von Paiania, nur eine kurze Fahrt vom internationalen Flughafen Athen und in der Nähe einer ganzen Reihe von alltäglichen Annehmlichkeiten. Gemäss Energieeffizienz A kombiniert das Projekt intelligentes Design mit nachhaltigem Komfort – so dass es eine attraktive Wahl sowohl für Hausbesitzer als auch Investoren ist.

Insgesamt elf nachdenklich gestaltete Apartments – fünf 1-Zimmer-Wohnungen und sechs Studio-Wohnungen – das Gebäude ist über drei Ebenen angeordnet, jede bietet eine Mischung aus Stil, Funktionalität und Privatsphäre. Das Erdgeschoss verfügt über drei Residenzen: ein 1-Schlafzimmer und zwei Studio-Apartments, alle genießen das Privileg der privaten Gärten. Eine der Studio-Apartments bietet ein einzigartiges Layout, in dem sich ein Gästezimmer im unteren Stock befindet, wo das Gebäude auch die dedizierten Lagerräume für alle Einheiten beherbergt.

Auf der ersten und zweiten Etage ist das Layout gespiegelt, mit zwei 1-Zimmer-Wohnungen und zwei Studio-Wohnungen auf jeder Ebene. Jede Residenz ist entworfen, um natürliches Licht zu maximieren und bietet komfortable, moderne Innenräume mit sauberen Linien und praktischen Layouts.

Das Lifestyle-Angebot ist ein wunderschöner Dachgarten, in dem die Bewohner 360-Grad-offene Ausblicke genießen können, ideal für Entspannung oder lässige Treffen. Im Erdgeschoss ist jede Wohnung einen eigenen privaten Parkplatz zugeordnet, und die Bewohner können Zugang zu einem gemeinschaftlichen BBQ-Bereich in einem wunderschön angelegten Garten mit einem Gemeinschaftspool genießen, was eine warme und erfrischende, soziale Dimension in die Lebenswelt einschließt.

Lopes Residences ist mehr als nur eine gut gebaute Struktur – es ist eine betrachtete Wohnentwicklung, die Privatsphäre, Gemeinschaft und Bequemlichkeit ausgleicht, in einem Ort, der leicht mit der Stadt verbindet und die Ruhe des Vorortlebens bietet.

Standort auf der Karte

Municipality of Paiania, Griechenland
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
