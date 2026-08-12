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Hotels in Griechenland

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Athen
6
Makedonien - Thrakien
245
Kassandra Municipality
77
Pallini Municipal Unit
50
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419 immobilienobjekte total found
Hotel 1 600 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Das Hotel befindet sich im Dorf Tsilivi im Südosten der Insel Zakynthos. Der Komplex besteht…
$3,01M
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Hotel 1 000 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Hotel zum Verkauf in Heraklion Präfektur, Kreta – 1.000 qm mit 20 Wohnungen & Privater Pool …
$3,78M
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Hotel 1 000 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Das 1000 m² große Hotel befindet sich in der Gegend von Agios Georgios Argyradon und besteht…
$2,89M
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Hotel 300 m² in Dassia, Griechenland
Hotel 300 m²
Dassia, Griechenland
Fläche 300 m²
Zimmer zum Verkauf im malerischen Dorf im Norden von Korfu! Dieses Anwesen am Strand ist ein…
Preis auf Anfrage
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Hotel 360 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 360 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 360 m²
Zum Verkauf ein Gebäude von 360 qm auf einem Grundstück von 2500 qm gebaut. Das Gebäude best…
$2,51M
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Hotel 600 m² in Nea Skioni, Griechenland
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Mini-Hotel an den Ufern der Ägäis. Das Hotel besteht aus 3 Etage…
$4,13M
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Hotel 380 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 380 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 380 m²
Zu verkaufen ein Gebäude von 380 qm auf der Halbinsel Kassandra. Das dreistöckige Gebäude be…
$826,496
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Hotel 1 100 m² in Epano Elounda, Griechenland
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Zum Verkauf Hotelkomplex "Aparthotel" mit Gesamtfläche von 1100 qm in Elounda. Der Komplex b…
$5,04M
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Hotel 420 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 420 m²
🏨 Hotel am Meer zum Verkauf – Neos Marmaras, Halkidiki Luxus-Hotel von 420 qm zum Verkauf, a…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 200 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 200 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 200 m²
Zu verkaufen Hotel von 1200 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Es …
$2,66M
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Hotel in Potos, Griechenland
Hotel
Potos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Objektnummer: 11377 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos für € 275.000 . Diese 120.00 m2. Das Ho…
$323,085
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Hotel 430 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 430 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 430 m²
Zu verkaufen Hotel mit einer Gesamtfläche von 350 qm. Im beliebten Feriendorf an der Olympis…
Preis auf Anfrage
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Hotel 360 m² in Loutra, Griechenland
Hotel 360 m²
Loutra, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 360 m²
Objekt-Code: HPS4521 - Hotel FOR SALE in für € 650.000 . Dieses 360 m2 möblierte Hotel beste…
$748,054
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Hotel 3 000 m² in Provinz Festos, Griechenland
Hotel 3 000 m²
Provinz Festos, Griechenland
Fläche 3 000 m²
Zu verkaufen befindet sich ein 3.000 m² großes Hotel auf der Insel Kreta. Das Hotel bietet P…
$7,67M
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Hotel 700 m² in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 14
Fläche 700 m²
Objekt-Code: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou für € 2.000.000 . Diese…
$2,30M
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Hotel 648 m² in Makrygialos, Griechenland
Hotel 648 m²
Makrygialos, Griechenland
Fläche 648 m²
Zu verkaufen Hotel von 648 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Hotel hat 3 Ebenen. D…
$826,496
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Hotel 386 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 386 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 386 m²
Zu verkaufen: Gästehaus in Neos Marmaras, Halkidiki, mit einer Gesamtfläche von 386 qm, ursp…
$1,04M
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Hotel 240 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 240 m²
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 240 m²
Das neu erbaute Hotel befindet sich in einem der beliebtesten Dörfer von Kassandra 400 vom S…
$924,674
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Hotel 1 300 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 1 300 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 1 300 m²
ZU VERKAUFEN: HOTEL COMPLEX IN STALIDA, CRETE Objektübersicht: Dieses im Jahre 1981 erbaute …
$1,71M
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Hotel 224 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 224 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 224 m²
Verkauf 1/3 des Aparthotels auf der Halbinsel Sithonia. Das Gebiet des Hotels ist 224 qm und…
$885,531
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Hotel 507 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 507 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 507 m²
Zum Verkauf Hotel von 507 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: Klimaan…
$1,43M
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Hotel 580 m² in Sykia, Griechenland
Hotel 580 m²
Sykia, Griechenland
Fläche 580 m²
Zum Verkauf, ein Hotel in Sithonia, in der Nähe eines touristischen Dorfes auf der Halbinsel…
Preis auf Anfrage
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Hotel 834 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 834 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 834 m²
Zum Verkauf Hotel von 834 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. …
$1,42M
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Hotel 600 m² in Pistiana, Griechenland
Hotel 600 m²
Pistiana, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf Luxus Mini Hotel in einem schönen Dorf in den Bergen. Ein Ort, der ideal für den…
$1,77M
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Hotel 2 500 m² in Provinz Heraklion, Griechenland
Hotel 2 500 m²
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 2 500 m²
Hotel 2.500 m2 mit 73 Zimmern & Pool – Gouves, Kreta ✔️ Entfernung vom Meer: 700 m ✔️ Entfe…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 460 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 18
Fläche 1 460 m²
Zu verkaufen Hotel von 1460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel verfügt über 3 St…
$2,60M
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Hotel 225 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 225 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 225 m²
Zu verkaufen Hotel von 225 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Hotel hat 3 Ebenen. Es gibt Marki…
$944,567
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Hotel 800 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 800 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 800 m²
Objekt-Code: HPS4426 - Hotel FOR SALE in Pallini Nea Skioni für € 3.300.000 . Dieses 800 m2 …
$3,80M
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Hotel 2 700 m² in Zentralmakedonien, Griechenland
Hotel 2 700 m²
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 2 700 m²
Zum Verkauf Hotel von 2700 qm an der Olympischen Küste. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke.…
$4,13M
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Hotel 580 m² in Korinos, Griechenland
Hotel 580 m²
Korinos, Griechenland
Fläche 580 m²
Zu verkaufen ein Hotel von 580qm. in der Region Olympic Riviera. Das Gebäude ist in 3 -Böden…
$767,461
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