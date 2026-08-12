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Villen in Griechenland

;
Korfu
3
Makedonien - Thrakien
920
Kassandra Municipality
546
Attika
124
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1 498 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Villa 6 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa 6 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2013Anzahl der Zimmer: 6Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 2S…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 zimmer in Polychrono, Griechenland
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2012Anzahl der Zimmer: 5Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 3S…
$512,851
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Аталанта
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in der begehrten Gegend von Kassandra, Sani. Diese schöne Residenz bietet einen…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa in Kallithea, Griechenland
Band Neu
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa in der begehrten Gegend von Kassandra, Kallithea. Dieses moderne W…
$794,763
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Vista Estate
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Der Keller besteht a…
$979,135
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Grekodom Development
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 340 qm. in Attika. Die Villa besteht aus Von den Fenstern…
$1,13M
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Grekodom Development
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Villa in Kontokali, Griechenland
Villa
Kontokali, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 230 qm. auf der Insel Korfu. Der erste Stock besteht aus e…
$1,50M
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Grekodom Development
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Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Grekodom Development
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zum Verkauf 250 qm in Gazi, Heraklion, Kreta In einer ruhigen und grünen Gegend von gr…
$529,885
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Grekodom Development
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf eine beeindruckende Villa mit Swimmingpool in Hersonissos, Heraklion, Kreta Eine…
$1,85M
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Grekodom Development
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Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Villa in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa
Lefkada Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Auf dem Hügel über dem weltberühmten Kathisma Beach gelegen, bietet diese außergewöhnliche L…
$1,73M
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International Property Alerts
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Villa in Margarites, Griechenland
Villa
Margarites, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Grekodom Development
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 420 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,13M
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Grekodom Development
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Zum Verkauf steht eine moderne Immobilie mit einer Gesamtfläche von 450 m², erbaut im Jahr 2…
$4,06M
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Villa 5 zimmer in Pefkochori, Griechenland
Villa 5 zimmer
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Zum Verkauf steht eine großzügige Villa mit 150 m² Wohnfläche, gelegen im malerischen Ort Pe…
$925,918
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Villa 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
695.000 € Immobilientyp: Villa Schlafzimmer: 3 Grundstücksfläche: 311 m² Wohnfläche: 130…
$823,151
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Villa 3 zimmer in Polychrono, Griechenland
Villa 3 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Diese atemberaubende Maisonette am Wasser in Halkidiki, Griechenland bietet einen atemberaub…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Villa 7 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 7 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Stockwerk -1/-1
Schönes freistehendes Haus Vor dem Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Sithonia, im kleine…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Ein mexikanisches Zuhause aus Mexiko – Willkommen in der Villa Pablo! Entdecken Sie dieses v…
$707,244
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Grekodom Development
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Villa 4 zimmer in Plaka, Griechenland
Villa 4 zimmer
Plaka, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
Stone villa with pool and sea view A modern and fully equipped new villa near the traditi…
$1,33M
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Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 120 qm in Peloponnes. besteht aus einem Schlafzimmer, Wohn…
$2,13M
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Grekodom Development
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Villa in Polychrono, Griechenland
Villa
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Objekt-Code: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono für € 900.000 . Die Villa befind…
Preis auf Anfrage
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Villa in Kardia, Griechenland
Villa
Kardia, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Villa in Ipsos, Griechenland
Villa
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 132 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$767,461
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Grekodom Development
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Villa 4 zimmer in Afytos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Afytos, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Einführung einer charmanten Maisonette in gutem Zustand mit herrlichem Blick auf den offenen…
$558,159
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Halkidiki Properties
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Villa in Kardia, Griechenland
Villa
Kardia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Villa in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 270 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,24M
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Immobilienangaben in Griechenland

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