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Neue Immobilien in Municipality of Athens, Griechenland

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Athen
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Wohnanlage 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
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Wohnanlage 🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen
Municipality of Athens, Griechenland
von
$445,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
🔥 Für Golden Visa geeignet | Athen Projektbeschreibung Lage: Filolaou 168, Pangrati, eines der begehrtesten Wohnviertel Athens. Verkehrsanbindung: 1 Minute zur Bushaltestelle, 14 Minuten zur Metrostation Aghios Ioannis, 8 Minuten zum Varnava-Platz und etwa 25 Minuten zur Akropolis. …
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
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Wohngebäude Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Municipality of Athens, Griechenland
von
$298,016
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
🏡 Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm Moderne 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnprojekt in einer der vielversprechendsten Lagen Athens. Das Projekt vereint eine erstklassige Lage, hochwertige Ausstattung und hervorragendes Investitionspotenzial. 📍 Lage Zen…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
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Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Griechenland
von
$417,482
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Unser Projekt „Melissia Oxygen“ befindet sich in den nördlichen Vororten der griechischen Hauptstadt. Die Gemeinde Melissia ist ein Gebiet, das sich durch seine dichte Vegetation auszeichnet. Obwohl es zum städtischen Gefüge der Stadt gehört, täuscht es Sie, indem es Ihnen die "relaxing Bild…
Bauherr
VITRUVIUS INVESTMENTS
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IresIres
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
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Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Griechenland
von
$184,652
Das Tranio-Team hat eine Baustelle in einer ruhigen, sauberen Gegend im Zentrum von Athen gekauft und schließt ein 6-stöckiges Apartmentgebäude ab. Es wird ein modernes Gebäude mit Aufzug und Gewerbefläche im Erdgeschoss. 11 Apartments und Studios werden mit Finishing, Badbeschlägen und Küch…
Immobilienagentur
TRANIO
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