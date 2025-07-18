Wohnung in einem Neubau Luxusresidenzen in Kifisia, Athen

Exklusive Wohnanlage in Kifisia – einem der prestigeträchtigsten und grünsten Vororte Athens, bekannt für seine aristokratische Atmosphäre, historischen Villen und wunderschönen Parks.
Die Anlage besteht aus 10 hochwertigen Residenzen in zwei Boutique-Gebäuden (je 3 Etagen).
Immobilientypen
• Apartments mit 2–5 Schlafzimmern
• großzügige Maisonetten
• Penthouses mit privaten Dachterrassen
• Triplex-Residenzen mit privaten Pools
Wohnflächen
120 – 420 m²
Preise
ab €728 000
Private Ausstattung
• private Pools (Erdgeschosswohnungen)
• Dachterrassen
• Vorbereitung für Jacuzzi
• Parkplätze
• Abstellräume
Gemeinschaftsbereiche
• Fitnessstudio
• Sauna
• Kinderspielplatz
• gepflegte Grünanlagen
• geschlossene Wohnanlage mit Zugangskontrolle
Wohnkomfort
• Fußbodenheizung
• doppelt verglaste Fenster
• hochwertige Materialien
• energieeffiziente Bauweise
Lage
Kifisia – Nord-Athen
Prestigeträchtiges Wohngebiet mit Boutiquen, Restaurants und hervorragender Infrastruktur.
In der Nähe vieler internationaler Schulen und Kindergärten.
Entfernungen
• Athener Stadtzentrum — 30 Min
• Hafen Piräus — 40 Min
• Strände der Athener Riviera — 40 Min
• Flughafen Athen — 40 Min