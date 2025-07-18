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Wohnung in einem Neubau Luxusresidenzen in Kifisia, Athen

Municipality of Kifisia, Griechenland
von
$834,543
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9.9267196
ETH
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ID: 34951
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Kifisia
  • Adresse
    Metropolitou Iakobou, 19
  • Metro
    KAT (~ 800 m)
  • Metro
    Kifissia (~ 300 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Exklusive Wohnanlage in Kifisia – einem der prestigeträchtigsten und grünsten Vororte Athens, bekannt für seine aristokratische Atmosphäre, historischen Villen und wunderschönen Parks.

Die Anlage besteht aus 10 hochwertigen Residenzen in zwei Boutique-Gebäuden (je 3 Etagen).

Immobilientypen

• Apartments mit 2–5 Schlafzimmern
• großzügige Maisonetten
• Penthouses mit privaten Dachterrassen
• Triplex-Residenzen mit privaten Pools

Wohnflächen

120 – 420 m²

Preise

ab €728 000

Private Ausstattung

• private Pools (Erdgeschosswohnungen)
• Dachterrassen
• Vorbereitung für Jacuzzi
• Parkplätze
• Abstellräume

Gemeinschaftsbereiche

• Fitnessstudio
• Sauna
• Kinderspielplatz
• gepflegte Grünanlagen
• geschlossene Wohnanlage mit Zugangskontrolle

Wohnkomfort

• Fußbodenheizung
• doppelt verglaste Fenster
• hochwertige Materialien
• energieeffiziente Bauweise

Lage

Kifisia – Nord-Athen

Prestigeträchtiges Wohngebiet mit Boutiquen, Restaurants und hervorragender Infrastruktur.

In der Nähe vieler internationaler Schulen und Kindergärten.

Entfernungen

• Athener Stadtzentrum — 30 Min
• Hafen Piräus — 40 Min
• Strände der Athener Riviera — 40 Min
• Flughafen Athen — 40 Min

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Municipality of Kifisia, Griechenland
Ausbildung
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Freizeit

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