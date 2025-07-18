Wohnung in einem Neubau Luxusresidenzen in Kifisia, Athen

Exklusive Wohnanlage in Kifisia – einem der prestigeträchtigsten und grünsten Vororte Athens, bekannt für seine aristokratische Atmosphäre, historischen Villen und wunderschönen Parks.

Die Anlage besteht aus 10 hochwertigen Residenzen in zwei Boutique-Gebäuden (je 3 Etagen).

Immobilientypen

• Apartments mit 2–5 Schlafzimmern

• großzügige Maisonetten

• Penthouses mit privaten Dachterrassen

• Triplex-Residenzen mit privaten Pools

Wohnflächen

120 – 420 m²

Preise

ab €728 000

Private Ausstattung

• private Pools (Erdgeschosswohnungen)

• Dachterrassen

• Vorbereitung für Jacuzzi

• Parkplätze

• Abstellräume

Gemeinschaftsbereiche

• Fitnessstudio

• Sauna

• Kinderspielplatz

• gepflegte Grünanlagen

• geschlossene Wohnanlage mit Zugangskontrolle

Wohnkomfort

• Fußbodenheizung

• doppelt verglaste Fenster

• hochwertige Materialien

• energieeffiziente Bauweise

Lage

Kifisia – Nord-Athen

Prestigeträchtiges Wohngebiet mit Boutiquen, Restaurants und hervorragender Infrastruktur.

In der Nähe vieler internationaler Schulen und Kindergärten.

Entfernungen

• Athener Stadtzentrum — 30 Min

• Hafen Piräus — 40 Min

• Strände der Athener Riviera — 40 Min

• Flughafen Athen — 40 Min