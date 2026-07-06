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wohnungen zur Kurzzeitmiete in Griechenland

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Attika
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3 immobilienobjekte total found
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. in Perdika, Griechenland
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Perdika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Erdgeschosswohnung zu vermieten 30 qm. nur wenige Minuten vom Meer in der Gegend von Perdika…
Preis auf Anfrage
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. in Perdika, Griechenland
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Perdika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Komfortables Studio von 23 qm mit privatem Hof ideal für erholsame Ferien in Perdika. Der Ra…
Preis auf Anfrage
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. in Perdika, Griechenland
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Perdika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Zur Miete Wohnung im ersten Stock 70 qm. in Aegina in der Gegend von Perdika.Ideal für Famil…
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