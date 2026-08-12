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Ferienhäuser in Griechenland

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Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
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Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Evia. Die…
$426,661
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 74 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 74 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das…
$288,284
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 130 Quadratmetern in Zentralgriechenland.…
$230,627
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Ferienhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Fläche 65 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 65 qm. in Attika. Das Cottage besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$322,878
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$531,319
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Veria, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 310 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 310 Quadratmetern in Nordgriechenland. Das Untergeschoss …
$767,461
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Ferienhaus in Gouvia, Griechenland
Ferienhaus
Gouvia, Griechenland
Fläche 450 m²
Verkaufen, ein freistehendes Haus von 450 qm in Gouvia! Das Anwesen besteht aus Wohnungen …
$814,689
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 305 m²
Kato Elliniko südlich von Athen, Maisonette 305 qm ultra-luxuriöse Konstruktion in einem bes…
$2,91M
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$649,390
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 256 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 256 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$566,740
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$720,232
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$224,335
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Ferienhaus 8 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus mit einer Gesamtfläche von 200 qm auf der malerisch…
$1,73M
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Ferienhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 276 m²
Ferienhaus in der Nähe von Porto Rafti. Bestehend aus 3 Etagen. Es besteht die Möglichkeit, …
$306,984
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, …
$2,60M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 225 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer. Erdgesch…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Alonia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Alonia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 110 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$88,553
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Milies, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus einem Schla…
$389,634
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 360 m²
Es ist eine 2 - stöckige Villa von 360 qm zum Verkauf vorgesehen. in Attika. Der erste Stock…
$822,647
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm in Chalkidiki. 1. Stock besteht aus 3 Schlafzimmern, Woh…
$495,898
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Ferienhaus in Kryopigi, Griechenland
Ferienhaus
Kryopigi, Griechenland
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Kassandra, Chalkidiki.
$171,385
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Lianovergi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Lianovergi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 530 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 530 qm in Athos, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem…
$448,669
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm auf der Insel Euboea . 1. Stock besteht aus 3 Schlaf…
$188,913
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 300 qm in Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlaf…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 85 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 85 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$802,882
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Ferienhaus in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 160 m²
Unvollendetes Haus in Trilofos: 160 qm, 2 Stockwerke auf einem 425 qm Grundstück Dies ist ei…
$123,974
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 220 qm in Thessaloniki. Der Untergeschoss besteht aus eine…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 260 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
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