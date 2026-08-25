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Neue Immobilien in Regionalbezirk Athen-Nord, Griechenland

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Municipality of Agia Paraskevi
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Municipality of Kifisia
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Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
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Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
von
$2,53M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Unabhängige gewerbliche Immobilie 1,110 qm zum Verkauf – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia ParaskeviVerkaufspreis: 2.200.000 € (verhandelbar)Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in einem der prominentesten Standorte auf Mesogeion Avenue, Athen, Griechenland. Eine eigenständige Gewerbeimm…
Bauherr
DC Constructions
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DC Constructions
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Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
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Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Alle anzeigen Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Municipality of Kifisia, Griechenland
von
$834 543
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Exklusive Wohnanlage in Kifisia – einem der prestigeträchtigsten und grünsten Vororte Athens, bekannt für seine aristokratische Atmosphäre, historischen Villen und wunderschönen Parks. Die Anlage besteht aus 10 hochwertigen Residenzen in zwei Boutique-Gebäuden (je 3 Etagen). Immobilien…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
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Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
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Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
von
$765 333
Gounari ist ein komplettes Renovierungsprojekt eines Wohngebäudes, das 2024 fertiggestellt ist.Im Projekt stehen zwei Apartments mit 2 Schlafzimmern zur Verfügung. Sie können mit einem garantierten Ertrag von 4,5% vermietet werden, verwaltet von Blueground, einem führenden internationalen Im…
Immobilienagentur
TRANIO
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