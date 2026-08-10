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Municipality of Ermionida, Griechenland
von
$571,353
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in der prestigeträchtigen Region Peloponnes – ideal für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis in Griechenland über das Golden-Visa-Programm. 📍 Lage • Thermisia, P…
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