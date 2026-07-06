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Häuser zur Kurzzeitmiete in Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina. in Municipality of Aegina, Griechenland
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina.
Municipality of Aegina, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Zu mieten traditionelle Stein Einfamilienhaus von 70 qm. in der Gegend von Giannakides, Aegi…
Preis auf Anfrage
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Villa Nikitas in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa Nikitas
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Villa Nikitas is a delightful property set above the popular town of Agios Nikitas. Its elev…
$220
pro Nacht
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Haus 6 zimmer in Kefalas, Griechenland
Haus 6 zimmer
Kefalas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
This beautifully restored 200-year-old and 300m2 villa sits on a very big plot in the heart …
$632
pro Nacht
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Bungalow 4 zimmer in Almirida, Griechenland
Bungalow 4 zimmer
Almirida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
This three bedroom apartment is ideally located for beach holiday, being situated a four min…
$316
pro Nacht
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Villa 7 zimmer in Pefkochori, Griechenland
Villa 7 zimmer
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 280 m²
Etagenzahl 3
With its glorious natural scenery, excellent climate, welcoming culture, and excellent stand…
$655
pro Nacht
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