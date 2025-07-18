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Aufenthalt Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa

Municipality of Glyfada, Griechenland
von
$2,69M
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11
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ID: 38152
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Glyfada
  • Adresse
    Karatza

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa

Ein exklusives Penthouse im prestigeträchtigsten Stadtteil der Athener Riviera – Glyfada. Diese großzügige Residenz mit privatem Pool, spektakulärem Panoramablick auf das Meer und modernster Technologie eignet sich sowohl als luxuriöses Zuhause als auch als langfristige Kapitalanlage. Dank der unmittelbaren Nähe zum wegweisenden Stadtentwicklungsprojekt Ellinikon steigen die Immobilienpreise in dieser Gegend kontinuierlich und machen dieses Objekt besonders attraktiv für internationale Käufer.

Preis

— €2.361.600

Objektdaten

— Einheit: C1 (4.–5. Etage)
— Typ: Duplex-Penthouse
— 3 Master-Schlafzimmer
— 3 Badezimmer
— 1 Gäste-WC
— Wohnfläche (NET): 185 m²
— Gesamtfläche (GROSS): 346,94 m²
— Privater Swimmingpool – 21 m²
— Panoramablick auf das Meer

Über das Projekt

SOLMAR Residence ist eine exklusive Wohnanlage im ruhigen und grünen Stadtteil Glyfada. Das Projekt verbindet minimalistische Architektur, großzügige Terrassen, hochwertige Bauqualität und moderne energieeffiziente Technologien. Die begrenzte Anzahl an Residenzen sorgt für hohe Exklusivität, ausgezeichnete Wertbeständigkeit und ein attraktives Investitionspotenzial.

Die Wohnanlage entspricht der Energieeffizienzklasse A+ und bietet höchsten Wohnkomfort, maximale Sicherheit sowie niedrige Betriebskosten.

Ausstattung der Wohnanlage

— Energieeffizienzklasse A+
— Smart-Home-Technologie
— Unabhängige Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
— Wassergeführte Fußbodenheizung
— Hochwertige Aluminiumfenster mit hervorragender Wärme- und Schalldämmung
— Photovoltaikanlage mit Net-Metering-System
— LED-Beleuchtung der neuesten Generation
— Große Panoramafenster
— Gepanzerte, feuerfeste Sicherheitseingangstür
— Vorrüstung für Alarmanlage
— Automatische Beleuchtung der Gemeinschaftsbereiche
— Modernes minimalistisches Design
— Hochwertige Ausstattungs- und Verarbeitungsmaterialien

Lage

Glyfada gilt als der exklusivste Stadtteil der Athener Riviera und ist bekannt für seine Strände, gehobene Restaurants, Luxusboutiquen, Yachthäfen und seine außergewöhnliche Lebensqualität. Die Residenz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ellinikon-Projekt – Europas größtem Stadtentwicklungsprojekt –, das den Wert von Immobilien in der Umgebung erheblich steigert.

In der Nähe befinden sich:

— Strand von Glyfada – ca. 1,8 km
— Glyfada Golf Club – ca. 640 m
— Zentralplatz von Glyfada – ca. 2,1 km
— Internationale Schulen
— Private medizinische Zentren
— Supermärkte, Cafés, Apotheken, Restaurants und öffentliche Verkehrsmittel
— Schnelle Anbindung an die Vouliagmenis Avenue

Vorteile für Investoren

— Geeignet für das griechische Golden Visa Programm
— Eine der prestigeträchtigsten Adressen der Athener Riviera
— Hohes Potenzial für langfristige Wertsteigerung
— Begrenztes Angebot an Neubauimmobilien in Glyfada
— Hohe Nachfrage nach Mietobjekten durch Expats und zahlungskräftige Mieter
— Modernes energieeffizientes Gebäude
— Großzügige Residenz mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer
— Hohe Liquidität und zuverlässiger Werterhalt

Fertigstellung: Geplante Fertigstellung des Projekts: 2027.

Adresse: 23 Aydiniou Street, Glyfada, Athens Riviera, Greece.

Projektentwickler: Lux&Easy.

Standort auf der Karte

Municipality of Glyfada, Griechenland
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